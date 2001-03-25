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Ученые выяснили, в чем уникальность свойства воды

Ученые выяснили, в чем уникальность свойства водыСоздание новой модели жидкости воды очень сильно поможет в исследовании физической химии.

Ученые из Токийского университета провели исследование над строением молекул воды и установили, что их свойства зависят от соотношения двух фазовых состояний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

После длительного изучения структуры воды, группа японских ученых разработала модель, в которой рассматривают жидкую воду как систему, состоящую из двух фаз. Первая фаза – это хаотичное состояние молекул с высокой вращательной системой. Вторая же, наоборот, упорядочена не только тетраэдрально, но и термодинамически. Взаимодействие этих фаз описывается параметром лямбра.

С увеличением лямбра тетраэдрические оболочки, которые образуются вокруг каждой молекулы, становятся энергетически более стабильными. Эта модель выглядит очень простой, однако хорошо объясняет аномальное поведение воды как жидкости.

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Отметим, что исследование и создание новой модели жидкости воды очень сильно поможет в исследовании физической химии. Также понимание структуры воды поможет создавать в производстве новые эффективные фильтры для тонкой очистки воды.
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 Теги: ученые, вода, свойства

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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