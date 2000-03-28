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Раздел: Невероятное  
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В 2018 году астероиды опасно приблизятся к Земле

В 2018 году астероиды опасно приблизятся к ЗемлеКрупными космическими объектами считаются астероиды, диаметр которых составляет более километра.

Астероиды в текущем году приблизятся к Земле на опасное расстояние 34 раза. Размер их в поперечнике превышает 100 метров. Соответствующий прогноз дает центр "Антистихия".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В минувшем году на расстояние менее 10 миллионов километров к Земле подошли более 730 астероидов. Из них те, что имеют диаметр свыше ста метров, около сотни раз сближались с нашей планетой на опасное расстояние.

На Земле зафиксировано около 120 очень крупных астероидных кратеров. Самый большой в России – Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. В результате катастрофы, которая произошла примерно 36 миллионов лет назад, образовались кратеры: внутренний – 75 километров, а внешний – 100.

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Некоторые ученые объясняют факт исчезновения живых микроорганизмов 250 миллионов лет назад как раз падением крупного метеорита. Согласно гипотезе Луиса Альвареса, динозавры тоже вымерли в результате столкновения крупного небесного тела с планетой.
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 Теги: астероиды, Земля

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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