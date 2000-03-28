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Раздел: Невероятное  
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Вокруг МКС появилось необъяснимое красное сияние

Вокруг МКС появилось необъяснимое красное сияние Причины этого явления пока неизвестны.

Пару дней назад космос окутал туман красного цвета, который насторожил ученых. МКС целиком погрузилась в загадочное образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Примечательно, что некоторое время назад в ряде государств (в России и Украине в частности) выпал снег оранжевого цвета. Специалисты предположили, что осадки просто были перемешаны с песком из Сахары. Такое абсурдное предположение пользователи сети полностью раскритиковали.

Высловил свою заинтересованность в происходящем и уфолог под ником Streetcap1. Он задал подписчикам следующий риторический вопрос: “Возможно ли путешествие песка из Сахары по космосу?”. Никто из специалистов не может объяснить природу феномена.

Неужели красный туман и оранжевый снег – это признаки грядущей катастрофы, о которой писал Великовский в своей книге “Миры в столкновении”? В произведении ученого говорилось, что перед столкновением Нибуру с Землей произойдет покраснение поверхности земли от пыли, по цвету напоминающей ржавчину.

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Может, вокруг нашей планеты летает как раз эта красная пыль, и время от времени она оседает на землю с дождем и снегом?

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 Теги: МКС, сияние

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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