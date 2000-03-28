Раздел: Невероятное
Вокруг МКС появилось необъяснимое красное сияние
Причины этого явления пока неизвестны.
Пару дней назад космос окутал туман красного цвета, который насторожил ученых. МКС целиком погрузилась в загадочное образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что некоторое время назад в ряде государств (в России и Украине в частности) выпал снег оранжевого цвета. Специалисты предположили, что осадки просто были перемешаны с песком из Сахары. Такое абсурдное предположение пользователи сети полностью раскритиковали.
Высловил свою заинтересованность в происходящем и уфолог под ником Streetcap1. Он задал подписчикам следующий риторический вопрос: “Возможно ли путешествие песка из Сахары по космосу?”. Никто из специалистов не может объяснить природу феномена.
Неужели красный туман и оранжевый снег – это признаки грядущей катастрофы, о которой писал Великовский в своей книге “Миры в столкновении”? В произведении ученого говорилось, что перед столкновением Нибуру с Землей произойдет покраснение поверхности земли от пыли, по цвету напоминающей ржавчину.
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Может, вокруг нашей планеты летает как раз эта красная пыль, и время от времени она оседает на землю с дождем и снегом?
Пару дней назад космос окутал туман красного цвета, который насторожил ученых. МКС целиком погрузилась в загадочное образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что некоторое время назад в ряде государств (в России и Украине в частности) выпал снег оранжевого цвета. Специалисты предположили, что осадки просто были перемешаны с песком из Сахары. Такое абсурдное предположение пользователи сети полностью раскритиковали.
Высловил свою заинтересованность в происходящем и уфолог под ником Streetcap1. Он задал подписчикам следующий риторический вопрос: “Возможно ли путешествие песка из Сахары по космосу?”. Никто из специалистов не может объяснить природу феномена.
Неужели красный туман и оранжевый снег – это признаки грядущей катастрофы, о которой писал Великовский в своей книге “Миры в столкновении”? В произведении ученого говорилось, что перед столкновением Нибуру с Землей произойдет покраснение поверхности земли от пыли, по цвету напоминающей ржавчину.
Читайте также: Очевидец снял странный летающий объект в небе над Флоридой
Может, вокруг нашей планеты летает как раз эта красная пыль, и время от времени она оседает на землю с дождем и снегом?
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