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Результаты экспертизы "Атакамского пришельца" расстроили уфологов
Генетическое исследование провели в университете Стэнфорда.
Когда в 2003 году в чилийской пустыне Атакама обнаружили 15-сантиметровую мумию, не слишком похожую на человека, это наделало немало шума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Останки с длинным черепом и 10 парами ребер (а не 12, как у каждого из нас) были признаны многими мумией инопланетянина. Атакамский гуманоид, как его прозвали журналисты, стал настоящей сенсацией, однако только сейчас ученым удалось провести анализ его ДНК и сделать вывод относительно природы предполагаемого «пришельца».
Как и следовало ожидать, люди науки заключили, что это никакой не представитель внеземной цивилизации. По словам специалистов, речь идет о 6-8-летней девочке с небывалыми генетическими отклонениями. Согласно данным сотрудников Стэнфордского университета, ребенок страдал от карликовости и многочисленных других отклонений в физическом развитии. Эксперты и раньше предполагали, что речь может идти о мутанте, однако они заявляли, что это выкидыш или же мертвый младенец.
То, что таинственная девочка прожила несколько лет, является настоящим чудом, если не сказать больше. Еще удивительнее оказалось то, что малышка Ата (такое имя дали маленькой мумиии американские ученые) жила не во времена индейцев, как можно было бы подумать, а всего порядка 40 лет назад. Генетики, проводившие исследование, были поражены такими результатами. Ими были выявлены целых 64 мутации нескольких генов, и некоторые из них оказались прежде не известны официальной науке.
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Специалисты сообщают, что после изучения останков их отправят в Чили для погребения в соответствии с местными религиозными традициями, раз уж было доказано, что это покойный человек, а не гость с другой планеты.
Когда в 2003 году в чилийской пустыне Атакама обнаружили 15-сантиметровую мумию, не слишком похожую на человека, это наделало немало шума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Останки с длинным черепом и 10 парами ребер (а не 12, как у каждого из нас) были признаны многими мумией инопланетянина. Атакамский гуманоид, как его прозвали журналисты, стал настоящей сенсацией, однако только сейчас ученым удалось провести анализ его ДНК и сделать вывод относительно природы предполагаемого «пришельца».
Как и следовало ожидать, люди науки заключили, что это никакой не представитель внеземной цивилизации. По словам специалистов, речь идет о 6-8-летней девочке с небывалыми генетическими отклонениями. Согласно данным сотрудников Стэнфордского университета, ребенок страдал от карликовости и многочисленных других отклонений в физическом развитии. Эксперты и раньше предполагали, что речь может идти о мутанте, однако они заявляли, что это выкидыш или же мертвый младенец.
То, что таинственная девочка прожила несколько лет, является настоящим чудом, если не сказать больше. Еще удивительнее оказалось то, что малышка Ата (такое имя дали маленькой мумиии американские ученые) жила не во времена индейцев, как можно было бы подумать, а всего порядка 40 лет назад. Генетики, проводившие исследование, были поражены такими результатами. Ими были выявлены целых 64 мутации нескольких генов, и некоторые из них оказались прежде не известны официальной науке.
Читайте также: На снимках поверхности Луны нашли колесо
Специалисты сообщают, что после изучения останков их отправят в Чили для погребения в соответствии с местными религиозными традициями, раз уж было доказано, что это покойный человек, а не гость с другой планеты.
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