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Раздел: Невероятное  
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Очевидцы сняли на фото "проблемы с текстурами" в канадском небе

Очевидцы сняли на фото "проблемы с текстурами" в канадском небе Причина феномена пока остаётся неизвестной.

Жители Келоуна на крайнем западе Канады стали свидетелями удивительного явления. Во время заката над городом неожиданно образовалась загадочная линия светораздела, отделявшая озаренную солнцем часть неба от сумеречной части. Можно было подумать, что это не реальность, а компьютерная игра, где произошел сбой в фоновых текстурах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Пораженные очевидцы посчитали, что некая непостижимая сверхъестественная сила поделила небосклон на две половины, разительно отличавшиеся друг от друга. Представленная пара снимков аномалии была получена местной жительницей Терри Нокс. Оказавшись во Всемирной паутине, таинственные фотографии сразу приковали внимание специалистов и простых падких на диковины пользователей.

Одни комментаторы сразу посчитали, что произошел сбой в Матрице, и теперь-то мы точно должны понять, что живем в иллюзии. По мнению других, всему виной особенности холмистого рельефа, благодаря которым свет заходящего солнца пробивался оттуда лишь частично. Третьи завсегдатаи Сети выдвинули предположение, что речь идет о пространственном портале, поскольку в последние годы конспирологи и исследователи паранормальщины говорят о них все чаще.

Если верить четвертым, то это чудо религиозного толка, которое, возможно, предвещает конец света. Нашлись и предельно скептические комментаторы, которые заявили, что перед нами результат неисправности камеры или даже фотомонтажа. Канадцы в ответ на это говорят, что феномен наблюдали сотни жителей Келоуна, то есть ни о какой мистификации не может идти и речи.

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Впрочем, как и о естественном «разделении» из-за холмистого рельефа местности, поскольку в данном случае это явление было бы давно обыденным. В данном же случае он буквально поразил и даже напугал местных жителей…

Очевидцы сняли на фото "проблемы с текстурами" в канадском небе
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 Теги: Канада, небо

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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