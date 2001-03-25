Раздел: Невероятное
Искусственный метеоритный дождь запустят над Японией
Сбрасывать метеориты будут со спутников.
Компания Astro Live Experience планирует запустить искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году. Это произойдет в небе над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сбрасывать метеориты будут со спутников. Первый такой дождь должен пройти уже в конце 2018 года.
Как рассказал сотрудник компании Astro Live Experience Джош Роденбог, каждый спутник будет весить 68 килограммов и он сможет подниматься на высоту до 350 километров.
Спутник сможет нести 400 искусственных метеоров и находиться на околоземной орбите 27 месяцев.
Стоимость одной модели – три миллиона долларов.
По замыслу разработчиков, спутник будет выпускать от 15 до 20 маленьких капсул, каждая из которых чуть больше сантиметра. Эти разноцветные гранулы сгорают за пять секунд, оставляя след, похожий на метеоритный.
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Такое шоу можно будет устроить в любой точке земного шара. Стоимость одного заказа должна составить 40 тысяч долларов – столько стоит самый масштабный салют в Токио.
Компания Astro Live Experience планирует запустить искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году. Это произойдет в небе над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сбрасывать метеориты будут со спутников. Первый такой дождь должен пройти уже в конце 2018 года.
Как рассказал сотрудник компании Astro Live Experience Джош Роденбог, каждый спутник будет весить 68 килограммов и он сможет подниматься на высоту до 350 километров.
Спутник сможет нести 400 искусственных метеоров и находиться на околоземной орбите 27 месяцев.
Стоимость одной модели – три миллиона долларов.
По замыслу разработчиков, спутник будет выпускать от 15 до 20 маленьких капсул, каждая из которых чуть больше сантиметра. Эти разноцветные гранулы сгорают за пять секунд, оставляя след, похожий на метеоритный.
Читайте также: На кладбище в Ливерпуле сфотографировали призрак солдата
Такое шоу можно будет устроить в любой точке земного шара. Стоимость одного заказа должна составить 40 тысяч долларов – столько стоит самый масштабный салют в Токио.
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