Искусственный метеоритный дождь запустят над Японией

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С 5 по 17 декабря украинцы в небе увидят последний звездопад в этом году – поток Геминиды.

Метеоры будут входить в нашу атмосферу со скоростью 70 километров в секунду.

В ближайшие дни, а точнее ночи, все жители земного шара получат отличную возможность наблюдать за одним из ярчайших событий – метеоритный дождь под названием «Персеиды». Персеиды – ежегодное явление, являющее собой метеоритный поток, который появляется со стороны созвездия Персея. Этот дождь проявляет наибольшую активность с