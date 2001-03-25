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В Китае обнаружили гробницу знаменитого военачальника

В Китае обнаружили гробницу знаменитого военачальникаВ могилу была вложена каменная скрижаль с надписью «Владыка Ву и Вэя».

В городе Аньян (провинция Хайнань) археологи нашли обширный подземный саркофаг с тремя погребенными в нем телами. Время захоронения относят к 220 году, и ученые предполагают, что это место упокоения известного военачальника Цао-Цао, главного министра империи Хань и ее фактического правителя. Два других тела оказались женскими.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.

Несмотря на широкую известность Цао-цао, указаний, что здесь покоится знаменитый военачальник, найдено не было. Однако это был тщательно продуманный и надежно построенный саркофаг.

Историки предполагают, что сын Цао-Цао намеренно снес вершину гробницы, а также сровнял могильный холм, чтобы скрыть место, где похоронен его отец. Вероятно, это было сделано, чтобы сбить с толку противников, способных осквернить могилу и надругаться над телом.

Историки утверждают, что сам правитель просил, чтобы место его похорон не было известно никому. Цао-Цао к концу жизни нажил множество злейших врагов и пережил десятки покушений.

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Женщины опознаны не были, но ни одна, как полагают ученые, не была его женой. Супруга военного министра дожила до преклонных лет и, по свидетельству историков скончалась в 70 лет. Женщинам, разделившим с Цао-Цао загробное ложе, было около 20-ти и 50 лет.
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 Теги: Китай, военачальник, гробница

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Сегодня, 18:41 » Автор: Едгар Букмирза
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