В сети открыли доступ к наиболее масштабному геологическому исследованию Украины

Благодаря исследованию, многие данные теперь в открытом доступе.



Во время заключительного семинара проекта Geomap-200 совместно с канадскими партнерами был открыт доступ к геологической карте Украины, — оцифровано геологические данные, содержащие геологическую информацию за 24 года независимой Украины, то есть за 1991-2015 годы.



Об этом пишет



Такой массив информации, который накапливался отечественными геологами несколько десятилетий, открывается впервые и находится в свободном доступе в Интернет-сети.



Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству ГНПП «Геоинформ Украины», которое принадлежит к сфере управления Госгеонедр и Министерства природных ресурсов Канады в рамках проекта Geomap-200 — преобразование имеющейся геологической карты Украины в стандартизированный, современный цифровой формат, который будет доступен на сайте для общественности и инвестиционной и разведывательного сообщества.



«Я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить Украину и Государственную службу геологии и недр Украины с миссией, которую мы совместно осуществили, воплотив в жизнь украинско-канадский проект Geomap-200. За 18 месяцев сотрудничества Украины и Канады проведена масштабная работа, целью которой было оцифровать и обновить геологические карты Украины в цифровом формате (гео-PDF) и сделать их доступными для общественности с помощью инструментов веб—ГИС запросов, визуализации и загрузки. Это явный и заметный сигнал для правительств и частного сектора как в Украине, так и за ее пределами, что информация о геологических данных в Украине со временем становится доступнее», — отметил во время семинара Джеймс Іккерс, Советник по вопросам бизнеса, Центр дистанционных исследований, менеджер проекта от Канады.



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Информационное наполнение ресурса осуществляется непосредственно через перевод имеющихся бумажных карт в растровый формат (гео) PDF путем сканирования, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Также осуществляется перевод листов карты, доступных в различных цифровых форматах, в векторный формат (гео) PDF, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Кроме того, обеспечивается перевод на английский язык аннотаций и метаданных для заново отсканированных и существующих карт. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время заключительного семинара проекта Geomap-200 совместно с канадскими партнерами был открыт доступ к геологической карте Украины, — оцифровано геологические данные, содержащие геологическую информацию за 24 года независимой Украины, то есть за 1991-2015 годы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.ua Такой массив информации, который накапливался отечественными геологами несколько десятилетий, открывается впервые и находится в свободном доступе в Интернет-сети.Реализация данного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству ГНПП «Геоинформ Украины», которое принадлежит к сфере управления Госгеонедр и Министерства природных ресурсов Канады в рамках проекта Geomap-200 — преобразование имеющейся геологической карты Украины в стандартизированный, современный цифровой формат, который будет доступен на сайте для общественности и инвестиционной и разведывательного сообщества.«Я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить Украину и Государственную службу геологии и недр Украины с миссией, которую мы совместно осуществили, воплотив в жизнь украинско-канадский проект Geomap-200. За 18 месяцев сотрудничества Украины и Канады проведена масштабная работа, целью которой было оцифровать и обновить геологические карты Украины в цифровом формате (гео-PDF) и сделать их доступными для общественности с помощью инструментов веб—ГИС запросов, визуализации и загрузки. Это явный и заметный сигнал для правительств и частного сектора как в Украине, так и за ее пределами, что информация о геологических данных в Украине со временем становится доступнее», — отметил во время семинара Джеймс Іккерс, Советник по вопросам бизнеса, Центр дистанционных исследований, менеджер проекта от Канады.Информационное наполнение ресурса осуществляется непосредственно через перевод имеющихся бумажных карт в растровый формат (гео) PDF путем сканирования, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Также осуществляется перевод листов карты, доступных в различных цифровых форматах, в векторный формат (гео) PDF, применяя географические корректировки и загрузки конечного продукта в Интернет для публичного доступа. Кроме того, обеспечивается перевод на английский язык аннотаций и метаданных для заново отсканированных и существующих карт.



