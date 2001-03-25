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Раздел: Невероятное  
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Впервые в истории: Илон Маск отправил корабль на МКС

Впервые в истории: Илон Маск отправил корабль на МКС В планы предпринимателя входит совершить первые короткие полеты на Марс.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что два астронавта в частном космическом корабле Crew Dragon отправятся на МКС в апреле 2019 года. Это следует из доклада NASA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Согласно документу, второй испытательный полет назначен на ноябрь 2019 года. Корабль, в котором полетят астронавты, разработан в рамках программы Commercial Crew Development.

Выводить он будет ракетой-носителем Falcon 9. Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя спутниками для раздачи «всемирного интернета» и правительственным спутником PAZ для радиолокационного наблюдения.

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Маск также запустил ракету-носитель Falcon Heavy к орбите вокруг Солнца с личным автомобилем Маска Tesla Roadster красного цвета.
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 Теги: Илон Маск, МКС, планы

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Сегодня, 22:11 » Автор: Едгар Букмирза
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