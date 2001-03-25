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В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге

В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге

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