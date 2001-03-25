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Раздел: Невероятное  
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В Австралии обнаружили останки человека в саркофаге

В Австралии обнаружили останки человека в саркофагеСаркофаг хранился в университетском музее Сиднея.

Ученые в Австралии исследовали саркофаг, который нашли 150 лет назад. В древней гробнице обнаружили останки человека, что уже стало своеобразной сенсацией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

До этого времени ученые были уверены, что гробница пуста, однако во время исследования ученые нашли остатки человеческих рук и ног.

Основатель музея перевез саркофаг в Австралию, чтобы исследовать его. Впоследствии ученый констатировал, что гробница была пустой. Ученые отложили удивительную находку, поскольку в три других саркофага были интереснее для ученых.

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Только в 2017 году исследование возобновилось. Археологи установили, что саркофаг был предназначен для жрицы Мэр-Нейт-о-нес. В гробнице нашли несколько костей, бинтов, фрагменты смолы и свыше 7 тысяч бусин, которые украшали погребальный платок женщины.

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 Теги: саркофаг, Австралия, останки человека

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Сегодня, 23:19 » Автор: Едгар Букмирза
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