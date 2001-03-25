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Раздел: Невероятное  
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Американские ученые обнаружили мощнейший супервулкан

Американские ученые обнаружили мощнейший супервулкан Кратер вулкана имеет впечатляющие размеры.

Ученые из Университета Бригама Янга продолжительное время усердно искали силу, которая в значительной мере повлияла на местность региона. Только спустя тридцать лет геологи нашли истину. Современный рельеф штатов Юта и Невада был сформирован под воздействием супервулкана, от которого почти ничего не осталось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые изучили пять горных хребтов, на одном из которых обнаружили разрушенный кратер диаметром тридцать миль. Скорее всего, это часть древней кальдеры, которая была затоплена после извержения.

Сила извержения древнего вулкана была настолько мощной, что в атмосферу выделилось примерно 5900 км3 пирокристалического осадка. Это в 5000 раз больше, чем выпустил вулкан Сент-Хеленс 22 июля 1980 года. Йеллоустоун же извергает только в 1000 раз больше осадков по сравнению с Сент-Хеленсом.

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Чтобы убедиться в существовании супервулкана, эксперты проверили состав почвы данной местности. Выяснилось, что почти все пирокристалические осадки относятся к одному извержению. Отложения простираются от центральной части штата Юты до Невады. Это дает понять, насколько мощный был вулкан.
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 Теги: Йеллоустоун, вулкан

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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