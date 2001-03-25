» » Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне
Раздел: Невероятное  
0

Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне

Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне Существует несколько возможных причин.

Умершие, пришедшие к человеку во сне, могут говорить о разного рода страхах сновидца, которые в состоянии бодрствования человек может не замечать. Когда во сне является умерший родственник, это всегда путает и вызывает массу вопросов на тему того, к чему снится подобный сюжет. Многие сонники гласят, что покойник — недобрый знак, но чаще всего подобное сновидение является лишь предупреждением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.

Если внимательно проанализировать увиденное, можно отыскать многие ответы и благополучно разрешить целый ряд текущих проблем.

Не исключено также, что подобный сюжет не означает ничего, кроме того, что вы просто слишком сильно скучаете по почившему родному человеку и никак не можете его отпустить. Постарайтесь смириться с утратой, и тогда, вполне вероятно, удастся забыть о пугающих сновидениях.

Если во сне вам привиделась умершая бабушка, то приготовьтесь наяву принимать участие в решении серьезных вопросов. Постарайтесь вспомнить, говорила ли вам что-нибудь бабушка в сновидении? Если да, то отнеситесь внимательно к сказанным ею словам. Они могут помочь в решении проблем. Счастливая и радостная бабушка сулит благополучное завершение дел.

В сонниках также можно найти и объяснение того, к чему умерший родственник плачет во сне. Плачущий покойник предупреждает о конфликтах, которые вскоре возникнут между вами и вашими близкими. Постарайтесь не обострять и без того сложные отношения с родней. Постарайтесь выяснить все недомолвки сразу же, иначе ссора может перерасти в серьезный разлад между членами семьи.

Если во сне умерший родственник дает деньги, то в реальной жизни старайтесь быть как можно экономнее. Легкомыслие в денежных делах вполне может обернуться большим денежным крахом. Сонник советует в настоящий момент времени не гнаться за большой прибылью, а вкладывать деньги только в надежные проекты.

В сонниках также можно найти толкование того, к чему снится беседа с умершим родственником. Этот сон подсказывает, что в реальной жизни кто-то вас разыскивает, причем уже довольно давно. Возможно, это старый друг, с которым время развело уже много лет назад.

Читайте также: Американские ученые обнаружили мощнейший супервулкан

Ли Хадвин, известный английский художник, рисующий во сне, уверен, что посредством сновидений человек получает информацию из других измерений и цивилизаций. Такой же точки зрения придерживаются астрологи, многие исследователи и ученые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: родственники, сны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     321
     0

Похожие новости по теме

Ученые выяснили, что снится животным и птицам Ученые выяснили, что снится животным и птицам

На протяжении долгого времени считалось, что только человек способен видеть сновидения, так как четвероногие недостаточно разумны.

Ученые рассказали, что снится собакам Ученые рассказали, что снится собакам

Вероятнее всего, ваша собака в своих снах видит вас.

Стало известно, о чем думает человек перед смертью Стало известно, о чем думает человек перед смертью

Чаще всего умирающие, особенно мужчины, говорили: «Лучше бы я меньше работал».

Ученые раскрыли значение самых распространенных снов Ученые раскрыли значение самых распространенных снов

Ученый из Британии смог объяснить причины их возникновения и предоставил способы решения.

Приоткрыта завеса над тайной эффекта дежавю Приоткрыта завеса над тайной эффекта дежавю

Чаще всего эффект дежавю возникает у страдающих эпилепсией.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх