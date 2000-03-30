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Раздел: Невероятное  
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Жители канадского острова столкнулись со вспышкой серьезного заболевания

Жители канадского острова столкнулись со вспышкой серьезного заболевания Случаи заражения зафиксированы на острове Ванкувер в Британской Колумбии.

В Британской Колумбии, на острове Ванкувер, жители переживают нелегкие времена: граждан начало одолевать опаснейшее заболевание – холера. Ученые в данный момент не могу сказать, из-за чего началась вспышка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно предположению Шеннона Уотерса, причиной эпидемии могла стать зараженная икра сельди; рыбу, скорее всего, выловили рыболовы-любители. На сегодняшний день официально зарегистрировано четыре заболевших. Холера обычно скрывается в испорченных продуктах, а также воде с нечистотами.

У пациентов наблюдаются следующие симптомы: непрекращающаяся диарея, головокружение, рвота. Организм во время болезни теряет значительное количество воды, поэтому ее нужно все время пополнять.

Относительно недавно в Америке заболело холерой два человека, которые съели моллюсков, пойманных в Мексиканском заливе. В нашем же случае зараженной могла быть икра селедки. Её, к слову, регулярно употребляют в пищу местные жители.

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Канадское Министерство здравоохранения просит граждан соблюдать правила гигиены и покупать продукты питания в проверенных местах.
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 Теги: Ванкувер, холера

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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