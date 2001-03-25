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Раздел: Невероятное  
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В Амазонии найдены останки представителей неизвестной цивилизации

В Амазонии найдены останки представителей неизвестной цивилизации Новое открытие поразило археологов.

Археологи сделали поразительное открытие – они обнаружили многочисленные останки людей, предположительно принадлежащие неизвестной цивилизации, которая проживала в южной части современной Амазонии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Открытие действительно удивительное, поскольку до настоящего времени считалось, что в этом регионе никогда не проживали люди, что эта местность была просто непригодна для существования человека.

Как теперь полагают исследователи, здесь, на территории современного заповедника, жили еще до прихода испанских конкистадоров «затерянные племена» индейцев, причем их было здесь довольно много. Как говорят эксперты университета Эксетера, только в небольшой части Амазонии, которую они осмотрели, проживало, как минимум, до сотни тысяч людей, говорить о том, сколько их здесь было на самом деле пока еще просто рано.

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Поскольку раскопки на данной территории никогда не производились, можно сделать однозначный вывод: всю историю Амазонии придется, видимо, пересматривать.
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 Теги: Амазония, останки

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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