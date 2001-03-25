Над Британией все чаще стали пролетать беззвучные самолеты-призраки

Зафиксировано не менее десяти случаев появления таких объектов.



Граждане графства Дербишир уже который день обсуждают истории некоторых людей о двух самолетах времен Второй мировой войны, сообщает



Очевидцы отмечают, что видели несколько раз военные судна, которые летели очень низко и, к тому же, абсолютно беззвучно. Эти факты наталкивают на существование самолетов-призраков.



Пятидесятисемилетняя Сью Дарлинг отмечает, что странный самолет летел на критически низкой высоте, однако при этом не думал идти на посадку, так как направлялся совсем в противоположную сторону от аэропорта. Судно не издавало никаких звуков, что смутило очевидицу. Самолет имел зеленый окрас, он напоминал военно-транспортное судно «Дуглас Дакота».



Семидесятишестилетняя Ирис Робинсон поделилась с журналистами, что видела одновременно два пролетающих самолета в понедельник в 18:50. Описание в точности сошлось с вышеизложенным.



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Историй очевидцев уже насчитывается минимум десять, и с каждым днем их число растет. Ждем комментариев экспертов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Граждане графства Дербишир уже который день обсуждают истории некоторых людей о двух самолетах времен Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Очевидцы отмечают, что видели несколько раз военные судна, которые летели очень низко и, к тому же, абсолютно беззвучно. Эти факты наталкивают на существование самолетов-призраков.Пятидесятисемилетняя Сью Дарлинг отмечает, что странный самолет летел на критически низкой высоте, однако при этом не думал идти на посадку, так как направлялся совсем в противоположную сторону от аэропорта. Судно не издавало никаких звуков, что смутило очевидицу. Самолет имел зеленый окрас, он напоминал военно-транспортное судно «Дуглас Дакота».Семидесятишестилетняя Ирис Робинсон поделилась с журналистами, что видела одновременно два пролетающих самолета в понедельник в 18:50. Описание в точности сошлось с вышеизложенным.Историй очевидцев уже насчитывается минимум десять, и с каждым днем их число растет. Ждем комментариев экспертов.



