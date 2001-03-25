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Раздел: Невероятное  
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Над Британией все чаще стали пролетать беззвучные самолеты-призраки

Над Британией все чаще стали пролетать беззвучные самолеты-призраки Зафиксировано не менее десяти случаев появления таких объектов.

Граждане графства Дербишир уже который день обсуждают истории некоторых людей о двух самолетах времен Второй мировой войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Очевидцы отмечают, что видели несколько раз военные судна, которые летели очень низко и, к тому же, абсолютно беззвучно. Эти факты наталкивают на существование самолетов-призраков.

Пятидесятисемилетняя Сью Дарлинг отмечает, что странный самолет летел на критически низкой высоте, однако при этом не думал идти на посадку, так как направлялся совсем в противоположную сторону от аэропорта. Судно не издавало никаких звуков, что смутило очевидицу. Самолет имел зеленый окрас, он напоминал военно-транспортное судно «Дуглас Дакота».

Семидесятишестилетняя Ирис Робинсон поделилась с журналистами, что видела одновременно два пролетающих самолета в понедельник в 18:50. Описание в точности сошлось с вышеизложенным.

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Историй очевидцев уже насчитывается минимум десять, и с каждым днем их число растет. Ждем комментариев экспертов.
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 Теги: самолет, призрак

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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