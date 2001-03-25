Раздел: Невероятное
В США нашли обломки корабля XVIII века
Фрагмент корабля хорошо сохранился.
В США, штате Флорида, на курорте Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века. На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, сообщает издание CBS47.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы. Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры.
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Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.
В США, штате Флорида, на курорте Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века. На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, сообщает издание CBS47.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы. Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры.
Читайте также: Обнаружены новые обломки российского космического корабля
Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.
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