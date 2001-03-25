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Раздел: Невероятное  
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В США нашли обломки корабля XVIII века

В США нашли обломки корабля XVIII векаФрагмент корабля хорошо сохранился.

В США, штате Флорида, на курорте Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века. На обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном, сообщает издание CBS47.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

По мнению экспертов, он годами лежал в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. А на берегу он оказался из-за штормовой активности. На корабле сохранились медные элементы. Специалисты полагают, что изначально весь корабль был обшит медью. Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры.

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Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. Также предстоит как можно скорее вывезти обломки, пока их не смыло волнами обратно в море. Однако для этого предстоит еще уладить ряд вопросов с чиновниками.
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 Теги: США, XVIII век, корабль

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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