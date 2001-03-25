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Раздел: Невероятное  
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Новое достижение SpaceX: компания вывела спутники на орбиту

Новое достижение SpaceX: компания вывела спутники на орбитуТеперь уже 10 спутников находятся на орбите.

Американская космическая компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутники IridiumNEXT. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.

"Успешное развертывание всех 10 спутников Iridium NEXT на околоземной орбите подтверждено", - говорится в сообщении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В течение получаса компания отдельными сообщениями сообщала об успешном запуске каждого из 10-ти спутников. Напомним, сегодня, 30 марта, SpaceX успешно провела пятый по счету запуск спутников Iridium NEXT с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск состоялся в 17:13 по Киевскому времени.

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Как сообщалось, каждый из 1800-фунтовых (860-килограммовых) спутников имеет антенну L-диапазона для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле. Предыдущие четыре успешные миссии SpaceX выпустили 40 спутников с января 2017 года, последний раз - в декабре.
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 Теги: SpaceX, спутник, орбита

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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