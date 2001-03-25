Раздел: Невероятное
Новое достижение SpaceX: компания вывела спутники на орбиту
Теперь уже 10 спутников находятся на орбите.
Американская космическая компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутники IridiumNEXT. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.
"Успешное развертывание всех 10 спутников Iridium NEXT на околоземной орбите подтверждено", - говорится в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В течение получаса компания отдельными сообщениями сообщала об успешном запуске каждого из 10-ти спутников. Напомним, сегодня, 30 марта, SpaceX успешно провела пятый по счету запуск спутников Iridium NEXT с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск состоялся в 17:13 по Киевскому времени.
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Как сообщалось, каждый из 1800-фунтовых (860-килограммовых) спутников имеет антенну L-диапазона для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле. Предыдущие четыре успешные миссии SpaceX выпустили 40 спутников с января 2017 года, последний раз - в декабре.
Американская космическая компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутники IridiumNEXT. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.
"Успешное развертывание всех 10 спутников Iridium NEXT на околоземной орбите подтверждено", - говорится в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В течение получаса компания отдельными сообщениями сообщала об успешном запуске каждого из 10-ти спутников. Напомним, сегодня, 30 марта, SpaceX успешно провела пятый по счету запуск спутников Iridium NEXT с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Запуск состоялся в 17:13 по Киевскому времени.
Читайте также: Интернет везде: SpaceX запустит космические спутники для wi-fi
Как сообщалось, каждый из 1800-фунтовых (860-килограммовых) спутников имеет антенну L-диапазона для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле. Предыдущие четыре успешные миссии SpaceX выпустили 40 спутников с января 2017 года, последний раз - в декабре.
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