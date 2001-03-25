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Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца
Благодаря новейшим технологиям антропологам удалось воссоздать внешний облик кроманьонца.
По словам ученых, лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 было покрыто шишками, особенно крупная опухоль находилась на лбу. Доброкачественные образования стали последствиями генетического заболевания – нейрофиброматоза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Останки Cro-Magnon 1 обнаружили в 1868 году во Франции. Кроманьонец жил на Земле 28 тысяч лет назад до нашей эры. Он умер в возрасте 50 лет. В честь 150-летнего юбилея нахождения останков ученые провели обследование с применением магнитно-резонансного томографа. По словам медиков, кроманьонец страдал серьезными генетическим недугом. В результате на его лице выросли многочисленные опухоли, особенно большая шишка находилась на лбу.
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По словам исследователей, речь идет не об онкологической болезни. Образования на теле Cro-Magnon 1 носили доброкачественный характер. Сейчас этот недуг называют нейрофиброматозом. Он возникает из-за нарушений в работе организма, передающихся по наследству.
По словам ученых, лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 было покрыто шишками, особенно крупная опухоль находилась на лбу. Доброкачественные образования стали последствиями генетического заболевания – нейрофиброматоза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Останки Cro-Magnon 1 обнаружили в 1868 году во Франции. Кроманьонец жил на Земле 28 тысяч лет назад до нашей эры. Он умер в возрасте 50 лет. В честь 150-летнего юбилея нахождения останков ученые провели обследование с применением магнитно-резонансного томографа. По словам медиков, кроманьонец страдал серьезными генетическим недугом. В результате на его лице выросли многочисленные опухоли, особенно большая шишка находилась на лбу.
Читайте также: Ученые показали, как выглядел кембрийский "Чужой"
По словам исследователей, речь идет не об онкологической болезни. Образования на теле Cro-Magnon 1 носили доброкачественный характер. Сейчас этот недуг называют нейрофиброматозом. Он возникает из-за нарушений в работе организма, передающихся по наследству.
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