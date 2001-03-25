» » Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца
Раздел: Невероятное  
0

Ученые воссоздали внешний облик кроманьонца

Ученые воссоздали внешний облик кроманьонцаБлагодаря новейшим технологиям антропологам удалось воссоздать внешний облик кроманьонца.

По словам ученых, лицо кроманьонца Cro-Magnon 1 было покрыто шишками, особенно крупная опухоль находилась на лбу. Доброкачественные образования стали последствиями генетического заболевания – нейрофиброматоза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Останки Cro-Magnon 1 обнаружили в 1868 году во Франции. Кроманьонец жил на Земле 28 тысяч лет назад до нашей эры. Он умер в возрасте 50 лет. В честь 150-летнего юбилея нахождения останков ученые провели обследование с применением магнитно-резонансного томографа. По словам медиков, кроманьонец страдал серьезными генетическим недугом. В результате на его лице выросли многочисленные опухоли, особенно большая шишка находилась на лбу.

Читайте также: Ученые показали, как выглядел кембрийский "Чужой"

По словам исследователей, речь идет не об онкологической болезни. Образования на теле Cro-Magnon 1 носили доброкачественный характер. Сейчас этот недуг называют нейрофиброматозом. Он возникает из-за нарушений в работе организма, передающихся по наследству.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кроманьон, Ученые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
     821
     0

Похожие новости по теме

У египетской мумии обнаружили раковую опухоль У египетской мумии обнаружили раковую опухоль

Древние египтяне не знали о смертельном заболевании.

Ученые показали, как выглядел кембрийский Ученые показали, как выглядел кембрийский "Чужой"

Ученые воссоздали облик кембрийского моллюска.

Во Франции обнаружили останки уникального древнего существа Во Франции обнаружили останки уникального древнего существа

Рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад.

В Аргентине ученые обнаружили сенсационную находку В Аргентине ученые обнаружили сенсационную находку

Ученые обнаружили останки организма, жившего на Земле 545 миллионов лет назад .

Ученые воссоздали внешность инопланетянки Ученые воссоздали внешность инопланетянки

Ученым удалось воссоздать внешность женщины, чей скелет был найден в ходе раскопок в городе Кёнджу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх