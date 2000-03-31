Папа Римский признал, что никакого ада не существует

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Животные тоже попадают на небеса, уверен Понтифик Папа Римский уверен, что все животные после смерти попадают на небеса.

Фермер с помощью своего трактора «изобразил» портрет Папы Римского Папу Римского теперь можно разглядеть с высоты птичьего полета. Грандиозный, гигантских размеров портрет понтифика теперь видно с неба, а появился он в окрестностях Вероны, прямо на поле. Причем стометровое полотно "написано" не карандашами либо кисточками, а с помощью трактора и плуга, итальянским неординарным