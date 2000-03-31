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Папа Римский признал, что никакого ада не существует

Папа Римский признал, что никакого ада не существует Заявление понтифика удивило многих верующих людей.

В журнале церковной тематики Rorate Caeli появилось интересное интервью понтифика с его товарищем Евгением Скальфари, который является атеистом. Почему материал выдался интересным, спросите вы? Всё дело в том, что Папа Франциск заговорил об Аде, которого, по его словам, не существует, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Слова понтифика заставили многих людей задуматься о вере в целом. Кроме того, интервью поставило под сомнение существование человеческих душ, их бессмертие.

Папа Франциск позже прокомментировал свои слова. Так, все души предстают перед судом Господним. Прощенная душа отправляется в Рай, где живет вечно, а вот грешная сущность просто исчезает. Католическое же верование, да и православное, говорит, что грешные души отправляются навеки в Ад.

Стоит отметить, что такое громкое заявление понтифика поддерживают многие верующие люди. Грешная душа, по их мнению, просто перерождается и вновь направляется в мир смертных. Именно такое наказание предлагается индуизмом и буддизмом.

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Примечательно, что перерожденный человек получает судьбу, которую заслужил. Эта теория может объяснить некую несправедливость относительно кармы, которая может прослеживаться в мире людей.
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 Теги: Папа Римский, ад

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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