» » В небе над Северной Америкой появились радужные и прямоугольные облака
Раздел: Невероятное  
0

В небе над Северной Америкой появились радужные и прямоугольные облака

В небе над Северной Америкой появились радужные и прямоугольные облака Удивительные природные явления не раз снимали на видео.

В странах Северной Америки в последние месяцы стали все чаще замечать таинственные небесные аномалии, среди которых особенно распространены облака прямоугольной формы, а также облака радужной расцветки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Прямоугольные облака

В Канаде, Соединенных Штатах, Мексике и других государствах этого материка в нынешнем году были замечены десятки, а то и сотни подобных феноменов. Их природа остается пока загадкой как для ученых, так и для исследователей мистики. Люди официальной науки утверждают, что ничего сверхъестественного здесь нет, однако толком объяснить эти явления просто не могут, а потому ученым верят далеко не все.

Естественно, сегодня, когда почти у каждого в кармане есть телефон с камерой, многие очевидцы запечатлевают такие чудеса на фотографиях и видеозаписях. Попадая во Всемирную паутины, данные материалы неизменно привлекают внимание специалистов и простых любопытствующих. Посудите сами: облако идеальной прямоугольной формы – это нечто выходящее за рамки привычного. Природа, как известно, лишена прямых углов, и наши предки, к примеру, никогда не замечали квадратных облаков. По крайней мере, не существует никаких письменных свидетельств тому.



Радужные облака

Разноцветные скопления водяного пара в атмосфере, несомненно, тоже не вписываются в привычную картину мира. Это отнюдь не полярное сияние: даже в жаркой Мексике радужные облака появляются в небе среди бела дня, заставляя очевидцев кого креститься, кого в недоумении почесывать головы.

И опять-таки это начало происходить лишь в последнее время. Прежде о таких облаках никто даже не слышал. В связи с этим многочисленные конспирологи выдвигают гипотезу, что речь идет об искусственном влиянии на природу. Сразу появилась теория заговора о том, что всему виной станция «HAARP».

«HAARP» представляет собой сложный комплекс, запущенный на Аляске в 1997 году. Проект, по официальной версии, служит для изучения ионосферы Земли и магнитного излучения, однако в мире сразу поползли слухи, что американцы создали климатическое оружие. В 2014 году программа якобы была свернута, но, тем не менее, с ней по-прежнему связывают различные стихийные бедствия и атмосферные аномалии, потому что в действительности аляскинский комплекс никуда не делся, и что там творится – никто не знает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сторонники конспирологических теорий заподозрили именно «HAARP» в создании прямоугольных и разноцветных облаков.

Согласно другим гипотезам, это делают представители внеземных цивилизаций или же сама планета Земля, проходящая в настоящий момент через непостижимые изменения. Есть еще теория разумных облаков, однако тут возникает естественный вопрос: чем вызвано такое демонстративное поведение этих разумных облачных созданий? Ведь раньше этого никто не наблюдал. Неужели мы стоим на пороге каких-то грандиозных изменений планетарного масштаба?

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: облака, небо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     52
     0

Похожие новости по теме

В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия

Невероятное явление заметили среди бела дня.

В небе над Эквадором заметили световую аномалию В небе над Эквадором заметили световую аномалию

Природа возникновения этого явления до сих пор неизвестна.

Очевидцы сняли на видео НЛО в небе над Вашингтоном Очевидцы сняли на видео НЛО в небе над Вашингтоном

Сигарообразный объект без крыльев, оставляющий след как у самолёта, попал на видео.

В США зафиксировали В США зафиксировали "страшные" облака

Эти образования особенно распространены на южных равнинах США.

Разгадана тайна марсианского облака Разгадана тайна марсианского облака

Ученые разгадали тайну облака на Марсе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх