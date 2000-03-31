В небе над Северной Америкой появились радужные и прямоугольные облака

Удивительные природные явления не раз снимали на видео.



В странах Северной Америки в последние месяцы стали все чаще замечать таинственные небесные аномалии, среди которых особенно распространены облака прямоугольной формы, а также облака радужной расцветки, сообщает



Прямоугольные облака



В Канаде, Соединенных Штатах, Мексике и других государствах этого материка в нынешнем году были замечены десятки, а то и сотни подобных феноменов. Их природа остается пока загадкой как для ученых, так и для исследователей мистики. Люди официальной науки утверждают, что ничего сверхъестественного здесь нет, однако толком объяснить эти явления просто не могут, а потому ученым верят далеко не все.



Естественно, сегодня, когда почти у каждого в кармане есть телефон с камерой, многие очевидцы запечатлевают такие чудеса на фотографиях и видеозаписях. Попадая во Всемирную паутины, данные материалы неизменно привлекают внимание специалистов и простых любопытствующих. Посудите сами: облако идеальной прямоугольной формы – это нечто выходящее за рамки привычного. Природа, как известно, лишена прямых углов, и наши предки, к примеру, никогда не замечали квадратных облаков. По крайней мере, не существует никаких письменных свидетельств тому.







Радужные облака



Разноцветные скопления водяного пара в атмосфере, несомненно, тоже не вписываются в привычную картину мира. Это отнюдь не полярное сияние: даже в жаркой Мексике радужные облака появляются в небе среди бела дня, заставляя очевидцев кого креститься, кого в недоумении почесывать головы.



И опять-таки это начало происходить лишь в последнее время. Прежде о таких облаках никто даже не слышал. В связи с этим многочисленные конспирологи выдвигают гипотезу, что речь идет об искусственном влиянии на природу. Сразу появилась теория заговора о том, что всему виной станция «HAARP».



«HAARP» представляет собой сложный комплекс, запущенный на Аляске в 1997 году. Проект, по официальной версии, служит для изучения ионосферы Земли и магнитного излучения, однако в мире сразу поползли слухи, что американцы создали климатическое оружие. В 2014 году программа якобы была свернута, но, тем не менее, с ней по-прежнему связывают различные стихийные бедствия и атмосферные аномалии, потому что в действительности аляскинский комплекс никуда не делся, и что там творится – никто не знает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сторонники конспирологических теорий заподозрили именно «HAARP» в создании прямоугольных и разноцветных облаков.



Согласно другим гипотезам, это делают представители внеземных цивилизаций или же сама планета Земля, проходящая в настоящий момент через непостижимые изменения. Есть еще теория разумных облаков, однако тут возникает естественный вопрос: чем вызвано такое демонстративное поведение этих разумных облачных созданий? Ведь раньше этого никто не наблюдал. Неужели мы стоим на пороге каких-то грандиозных изменений планетарного масштаба?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В странах Северной Америки в последние месяцы стали все чаще замечать таинственные небесные аномалии, среди которых особенно распространены облака прямоугольной формы, а также облака радужной расцветки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Прямоугольные облакаВ Канаде, Соединенных Штатах, Мексике и других государствах этого материка в нынешнем году были замечены десятки, а то и сотни подобных феноменов. Их природа остается пока загадкой как для ученых, так и для исследователей мистики. Люди официальной науки утверждают, что ничего сверхъестественного здесь нет, однако толком объяснить эти явления просто не могут, а потому ученым верят далеко не все.Естественно, сегодня, когда почти у каждого в кармане есть телефон с камерой, многие очевидцы запечатлевают такие чудеса на фотографиях и видеозаписях. Попадая во Всемирную паутины, данные материалы неизменно привлекают внимание специалистов и простых любопытствующих. Посудите сами: облако идеальной прямоугольной формы – это нечто выходящее за рамки привычного. Природа, как известно, лишена прямых углов, и наши предки, к примеру, никогда не замечали квадратных облаков. По крайней мере, не существует никаких письменных свидетельств тому.Радужные облакаРазноцветные скопления водяного пара в атмосфере, несомненно, тоже не вписываются в привычную картину мира. Это отнюдь не полярное сияние: даже в жаркой Мексике радужные облака появляются в небе среди бела дня, заставляя очевидцев кого креститься, кого в недоумении почесывать головы.И опять-таки это начало происходить лишь в последнее время. Прежде о таких облаках никто даже не слышал. В связи с этим многочисленные конспирологи выдвигают гипотезу, что речь идет об искусственном влиянии на природу. Сразу появилась теория заговора о том, что всему виной станция «HAARP».«HAARP» представляет собой сложный комплекс, запущенный на Аляске в 1997 году. Проект, по официальной версии, служит для изучения ионосферы Земли и магнитного излучения, однако в мире сразу поползли слухи, что американцы создали климатическое оружие. В 2014 году программа якобы была свернута, но, тем не менее, с ней по-прежнему связывают различные стихийные бедствия и атмосферные аномалии, потому что в действительности аляскинский комплекс никуда не делся, и что там творится – никто не знает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сторонники конспирологических теорий заподозрили именно «HAARP» в создании прямоугольных и разноцветных облаков.Согласно другим гипотезам, это делают представители внеземных цивилизаций или же сама планета Земля, проходящая в настоящий момент через непостижимые изменения. Есть еще теория разумных облаков, однако тут возникает естественный вопрос: чем вызвано такое демонстративное поведение этих разумных облачных созданий? Ведь раньше этого никто не наблюдал. Неужели мы стоим на пороге каких-то грандиозных изменений планетарного масштаба?



