Раздел: Невероятное
Названа главная угроза для полетов человека в космос
Из-за этой проблемы в будущем человечество может остаться на Земле.
Создавая все более совершенные космические корабли, земляне мало задумываются о том, что в скором времени мы просто не сможем летать в космос – из-за космического мусора, который все более копится на орбите Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уже сегодня его там – колоссальное количество в виде отработанных частей ракет, нерабочих спутников, различных обломков земного происхождения и так далее. Более того, все это увеличивается в геометрической прогрессии, а потому уже вскоре через весь это мусор будет невозможно пробиться в космос. При этом все более увеличивается и количество искусственных спутников на орбите.
Безусловно, какие-то потуги в деле борьбы с космическим мусором предпринимаются. К примеру, Россия, США и Китай разрабатывают различные программы, ищут эффективные способы уничтожения этого мусора. Так, американские ученые отрабатывают в настоящее время космический гарпун для сбора космических «отходов», но все это пока остается на уровне проектов и задумок, в то время как разработкой и запуском ракет в космос сегодня занимаются уже не только государственные корпорации ведущих стран, но и многочисленные частные компании.
Некоторые ученые даже высказывают опасение, что космический мусор вокруг Земли опасен в плане привлечения внимания к нашей планете со стороны инопланетян. Однако эта опасность кажется наивной по сравнению с тем, что мы вскоре не сможем не только отправиться на ту же Луну, но даже запускать искусственные спутники в целях обеспечения насущных задач земного плана.
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Более подробно об этой проблеме смотрите документальный фильм ниже.
Создавая все более совершенные космические корабли, земляне мало задумываются о том, что в скором времени мы просто не сможем летать в космос – из-за космического мусора, который все более копится на орбите Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Уже сегодня его там – колоссальное количество в виде отработанных частей ракет, нерабочих спутников, различных обломков земного происхождения и так далее. Более того, все это увеличивается в геометрической прогрессии, а потому уже вскоре через весь это мусор будет невозможно пробиться в космос. При этом все более увеличивается и количество искусственных спутников на орбите.
Безусловно, какие-то потуги в деле борьбы с космическим мусором предпринимаются. К примеру, Россия, США и Китай разрабатывают различные программы, ищут эффективные способы уничтожения этого мусора. Так, американские ученые отрабатывают в настоящее время космический гарпун для сбора космических «отходов», но все это пока остается на уровне проектов и задумок, в то время как разработкой и запуском ракет в космос сегодня занимаются уже не только государственные корпорации ведущих стран, но и многочисленные частные компании.
Некоторые ученые даже высказывают опасение, что космический мусор вокруг Земли опасен в плане привлечения внимания к нашей планете со стороны инопланетян. Однако эта опасность кажется наивной по сравнению с тем, что мы вскоре не сможем не только отправиться на ту же Луну, но даже запускать искусственные спутники в целях обеспечения насущных задач земного плана.
Читайте также: Папа Римский признал, что никакого ада не существует
Более подробно об этой проблеме смотрите документальный фильм ниже.
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