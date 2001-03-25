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Туристка из США поделилась новыми свидетельствами о Лох-несском чудовище
Женщина видела существо с кожей "как у бегемота".
Американская туристка Дакота Франдсен из Айдахо приехала недавно в Шотландию, чтобы приятно провести там свой отпуск. Во время посещения замка Аркарт (Уркарт), который находится на берегу знаменитого озера Лох-Несс, женщина увидела как в воде движется что-то темное и массивное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
По словам Дакоты оно было не менее 40 футов в длину (12 метров) и она видела часть этого существа, выделяющуюся над водой. Кожа у него была серая, а по структуре "была как у бегемота". К сожалению, женщине не удалось сфотографировать существо, все произошло очень быстро.
Любопытно, что это крупное существо двигалось очень близко от берега, почти у самого замка. Кроме того возле этого замка таинственного монстра Лох-Несс по прозвищу Несси видели очень часто. Есть теория, что существо может скрываться в подземных пещерах прямо под замком Аркарт и именно поэтому его очень сложно обнаружить, в озеро оно выплывает мол в основном лишь для охоты за рыбой.
Кроме того, по словам Гэри Кэмпбелла, который является официальным собирателем свидетельств очевидцев Несси, Дакоте показалось, что там в воде было не одно существо, а несколько, но самое крупное было очень близко от нее, а остальные держались подальше и лишь на пару мгновений показались из воды, а потом пропали.
По описаниям очевидцев Несси чаще всего напоминает одного из вымерших морских ящеров. У нее есть длинная тонкая шея и ласты.
Дакота увидела Несси и ее возможных детенышей с борта туристического катера, на котором она приплыла к замку Аркарт. По словам Дакоты, существо казалось намеренно подплыло к этому катеру, он чем-то привлек его внимание. До этого казалось, что Несси старается избегать транспортных средств, ее редко видели с борта катеров.
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Наблюдение Дакоты стало первым из наблюдений Несси в 2018 году. В прошлом году таких наблюдений было рекордное число - 11 раз. До этого количество наблюдений резко снижалось и в прессе поговаривали даже, что Несси скончалась.
Американская туристка Дакота Франдсен из Айдахо приехала недавно в Шотландию, чтобы приятно провести там свой отпуск. Во время посещения замка Аркарт (Уркарт), который находится на берегу знаменитого озера Лох-Несс, женщина увидела как в воде движется что-то темное и массивное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
По словам Дакоты оно было не менее 40 футов в длину (12 метров) и она видела часть этого существа, выделяющуюся над водой. Кожа у него была серая, а по структуре "была как у бегемота". К сожалению, женщине не удалось сфотографировать существо, все произошло очень быстро.
Любопытно, что это крупное существо двигалось очень близко от берега, почти у самого замка. Кроме того возле этого замка таинственного монстра Лох-Несс по прозвищу Несси видели очень часто. Есть теория, что существо может скрываться в подземных пещерах прямо под замком Аркарт и именно поэтому его очень сложно обнаружить, в озеро оно выплывает мол в основном лишь для охоты за рыбой.
Кроме того, по словам Гэри Кэмпбелла, который является официальным собирателем свидетельств очевидцев Несси, Дакоте показалось, что там в воде было не одно существо, а несколько, но самое крупное было очень близко от нее, а остальные держались подальше и лишь на пару мгновений показались из воды, а потом пропали.
По описаниям очевидцев Несси чаще всего напоминает одного из вымерших морских ящеров. У нее есть длинная тонкая шея и ласты.
Дакота увидела Несси и ее возможных детенышей с борта туристического катера, на котором она приплыла к замку Аркарт. По словам Дакоты, существо казалось намеренно подплыло к этому катеру, он чем-то привлек его внимание. До этого казалось, что Несси старается избегать транспортных средств, ее редко видели с борта катеров.
Читайте также: Папа Римский признал, что никакого ада не существует
Наблюдение Дакоты стало первым из наблюдений Несси в 2018 году. В прошлом году таких наблюдений было рекордное число - 11 раз. До этого количество наблюдений резко снижалось и в прессе поговаривали даже, что Несси скончалась.
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