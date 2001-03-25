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Раздел: Невероятное  
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Компьютерный анализ ДНК помог выявить 6 тысяч неизвестных вирусов

Компьютерный анализ ДНК помог выявить 6 тысяч неизвестных вирусов Генетический код был проанализирован искусственным интеллектом.

ИИ совершил целых шесть тысяч открытий: компьютер выявил новые вирусы, о которых ученые до этого времени не имели никакого представления. Новые формы болезнетворных агентов удалось обнаружить при помощи секвенирования ДНК определенных образцов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Чтобы определить вирусы, эксперты искали генетические подписи уже известных микроорганизмов. Этот метод в некоторой степени подобен поиску в Word отдельных слов или букв.

К сожалению, используемый метод не разрешает искать абсолютно новые вирусы. Компьютер позволяет в максимально короткие сроки изучить все собранные образцы, тогда как раньше анализ требовал больших усилий, отмечают эксперты.

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Компьютер “научили” искать гены вирусов Inoviridae. Эти микроорганизмы способны жить в бактериях, полностью контролируя их поведение. Всего машина смогла найти десять тысяч генов вирусов, из них около шести тысяч оказались неизвестными.
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 Теги: ДНК, вирусы

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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