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Находка ученых поможет бороться с глобальным потеплением
Люди не могут изменить прошлое, но исследования могут помочь в будущем
Скот Уинг на протяжении десяти лет исследовал местность Биг-Хорн. Не так давно ему удалось обнаружить уникальные окаменелые листья, которые помогут узнать ему о вреде глобального потепления, передает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
По словам специалиста, его находка очень важна для современного мира. Он утверждает, что люди не могут изменить прошлое, но исследования могут помочь предотвратить подобное в будущем.
Окаменелости были сформированы в тот период времени, когда в атмосфере планеты наблюдалась высокая концентрация углекислого газа. В последующем он преобразовался в полезные ископаемые, однако для этого потребовалось около 150 тысяч лет.
Он утверждает, что в то время на планете наблюдался эффект, схожий с глобальным потеплением. Резкий рост средней температуры негативно сказалось на жизни представителей древности. Это привело к вымиранию многих видов, как наземных, так и морских. Высокая концентрация углерода в воздухе сделала моря теплее и повысила воду более кислой. Это спровоцировало глобальные изменения во флоре и фауне океанов.
Новости по теме: Морская бактерия может бороться с глобальным потеплением
Скот Уинг отмечает, что подробное изучение того, как это происходило в древности, поможет предотвратить катастрофу для планеты в будущем.
Скот Уинг на протяжении десяти лет исследовал местность Биг-Хорн. Не так давно ему удалось обнаружить уникальные окаменелые листья, которые помогут узнать ему о вреде глобального потепления, передает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
По словам специалиста, его находка очень важна для современного мира. Он утверждает, что люди не могут изменить прошлое, но исследования могут помочь предотвратить подобное в будущем.
Окаменелости были сформированы в тот период времени, когда в атмосфере планеты наблюдалась высокая концентрация углекислого газа. В последующем он преобразовался в полезные ископаемые, однако для этого потребовалось около 150 тысяч лет.
Он утверждает, что в то время на планете наблюдался эффект, схожий с глобальным потеплением. Резкий рост средней температуры негативно сказалось на жизни представителей древности. Это привело к вымиранию многих видов, как наземных, так и морских. Высокая концентрация углерода в воздухе сделала моря теплее и повысила воду более кислой. Это спровоцировало глобальные изменения во флоре и фауне океанов.
Новости по теме: Морская бактерия может бороться с глобальным потеплением
Скот Уинг отмечает, что подробное изучение того, как это происходило в древности, поможет предотвратить катастрофу для планеты в будущем.
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