Раздел: Невероятное
Ученые нашли древнейших динозавров на Земле
Триасовый период был важным временем в истории Земли.
Среди 2 тысяч окаменелостей, найденных в Африке в разные годы, палеонтологи обнаружили новые разновидности ранних ископаемых рептилий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
О начале триасового периода на планете до сих пор было известно мало. Международная команда ученых в течение десяти лет изучала окаменелости, найденные в Танзании, Замбии, Намибии и Антарктиде, чтобы лучше понять, как и где появились первые динозавры.
Самые ранние окаменелости оказались, по мнению ученых, возрастом 252 миллиона лет. При этом ученые обнаружили сходство видов, найденных в Африке и Антарктиде. Считается, что именно в триасовый период Пангея раскололась на континенты. Однако исследование показывает, что в раннем триасе суперконтинент Пангея все еще был одним целым.
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После массового загадочного вымирания множества видов в конце пермского периода, началось бурное развитие видов — ранних млекопитающих и первых динозавров.
Среди 2 тысяч окаменелостей, найденных в Африке в разные годы, палеонтологи обнаружили новые разновидности ранних ископаемых рептилий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
О начале триасового периода на планете до сих пор было известно мало. Международная команда ученых в течение десяти лет изучала окаменелости, найденные в Танзании, Замбии, Намибии и Антарктиде, чтобы лучше понять, как и где появились первые динозавры.
Самые ранние окаменелости оказались, по мнению ученых, возрастом 252 миллиона лет. При этом ученые обнаружили сходство видов, найденных в Африке и Антарктиде. Считается, что именно в триасовый период Пангея раскололась на континенты. Однако исследование показывает, что в раннем триасе суперконтинент Пангея все еще был одним целым.
Читайте также: В Китае ученые обнаружили уникальную находку
После массового загадочного вымирания множества видов в конце пермского периода, началось бурное развитие видов — ранних млекопитающих и первых динозавров.
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