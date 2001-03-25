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Ученые NASA смоделировали процесс растапливания снежинки
На основе созданных данных ученые смогут улучшить определение атмосферной опасности с помощью радаров.
Всемирноизвестные исследователи из американского космического агентства NASA показали процесс растапливания снежинки. Ученые сделали это на приборе 3D-модели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Процессом исследования занялся ученый Джесси Лейнонен из лаборатории реактивного движения, в штате Калифорния, сообщают в NASA.
Поэтому видео растопки снежинки не просто увлекательное, но и имеет научное значение.
Около 66% дождевых осадков начинают свой путь к Земле в виде снега. Атмосферный слой, в котором снежинки тают, влияет на изменения в погоде, способен блокировать радиосигналы, а также представлять опасность для воздушного транспорта,– отметил Джесси Лейнонен.
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Визуализация 3D-модели показывает типичную снежинку, размером менее 1 сантиметра. Она состоит из отдельных кристаллов льда, которые сочетаются между собой после столкновения в воздухе. Кончики снежинки плавятся быстрее, поскольку они наиболее подвержены воздействию тепла. Вода сначала заполняет маленькие полости внутри кристаллов льда, после чего образуется капля.
Всемирноизвестные исследователи из американского космического агентства NASA показали процесс растапливания снежинки. Ученые сделали это на приборе 3D-модели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Процессом исследования занялся ученый Джесси Лейнонен из лаборатории реактивного движения, в штате Калифорния, сообщают в NASA.
Поэтому видео растопки снежинки не просто увлекательное, но и имеет научное значение.
Около 66% дождевых осадков начинают свой путь к Земле в виде снега. Атмосферный слой, в котором снежинки тают, влияет на изменения в погоде, способен блокировать радиосигналы, а также представлять опасность для воздушного транспорта,– отметил Джесси Лейнонен.
Читайте также: Снежинки в невероятных макроснимках. Фото
Визуализация 3D-модели показывает типичную снежинку, размером менее 1 сантиметра. Она состоит из отдельных кристаллов льда, которые сочетаются между собой после столкновения в воздухе. Кончики снежинки плавятся быстрее, поскольку они наиболее подвержены воздействию тепла. Вода сначала заполняет маленькие полости внутри кристаллов льда, после чего образуется капля.
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