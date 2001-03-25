» » Ученые NASA смоделировали процесс растапливания снежинки
Раздел: Невероятное  
0

Ученые NASA смоделировали процесс растапливания снежинки

Ученые NASA смоделировали процесс растапливания снежинкиНа основе созданных данных ученые смогут улучшить определение атмосферной опасности с помощью радаров.

Всемирноизвестные исследователи из американского космического агентства NASA показали процесс растапливания снежинки. Ученые сделали это на приборе 3D-модели.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

Процессом исследования занялся ученый Джесси Лейнонен из лаборатории реактивного движения, в штате Калифорния, сообщают в NASA.

Поэтому видео растопки снежинки не просто увлекательное, но и имеет научное значение.

Около 66% дождевых осадков начинают свой путь к Земле в виде снега. Атмосферный слой, в котором снежинки тают, влияет на изменения в погоде, способен блокировать радиосигналы, а также представлять опасность для воздушного транспорта,– отметил Джесси Лейнонен.

Читайте также: Снежинки в невероятных макроснимках. Фото

Визуализация 3D-модели показывает типичную снежинку, размером менее 1 сантиметра. Она состоит из отдельных кристаллов льда, которые сочетаются между собой после столкновения в воздухе. Кончики снежинки плавятся быстрее, поскольку они наиболее подвержены воздействию тепла. Вода сначала заполняет маленькие полости внутри кристаллов льда, после чего образуется капля.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: NASA, снежинки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
     268
     0

Похожие новости по теме

Физик подсчитал снежинки на планете Физик подсчитал снежинки на планете

Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.

Ученые NASA показали Ученые NASA показали "марсианскую зиму"

Первый день зимы на Марсе ознаменовался снегопадом.

Астрономы: на Марсе бывает снег, а на Юпитере – шторм Астрономы: на Марсе бывает снег, а на Юпитере – шторм

Согласно заявлению служащих космического ведомства NASA, на Марсе и Юпитере бывают такие погодные явления, как шторм и снег.

Телескоп Hubble сделал снимок Телескоп Hubble сделал снимок "космической снежинки"

Галактика располагается в созвездии Орла.

Ученый впервые создал одинаковые снежинки Ученый впервые создал одинаковые снежинки

Физик опроверг известное высказывание.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх