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Раздел: Невероятное  
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Жители Земли смогут увидеть "голубую Луну"

Жители Земли смогут увидеть "голубую Луну"Подобное явление жители нашей планеты смогут наблюдать 31 октября 2020 года.

31 марта жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" - второе в календарном месяце полнолуние.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Голубая Луна" 31 марта станет вторым подобным событием в этом году: в прошлый раз наблюдать такое явление можно было 31 января. Тогда можно было наблюдать редкую "кровавую голубую суперлуну": "голубая Луна" совпадала с суперлунием и полным лунным затмением.

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Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.
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 Теги: Голубая Луна, Украина

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Сегодня, 23:25 » Автор: Едгар Букмирза
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