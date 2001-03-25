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Жители Земли смогут увидеть "голубую Луну"
Подобное явление жители нашей планеты смогут наблюдать 31 октября 2020 года.
31 марта жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" - второе в календарном месяце полнолуние.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Голубая Луна" 31 марта станет вторым подобным событием в этом году: в прошлый раз наблюдать такое явление можно было 31 января. Тогда можно было наблюдать редкую "кровавую голубую суперлуну": "голубая Луна" совпадала с суперлунием и полным лунным затмением.
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Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.
31 марта жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" - второе в календарном месяце полнолуние.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Голубая Луна" 31 марта станет вторым подобным событием в этом году: в прошлый раз наблюдать такое явление можно было 31 января. Тогда можно было наблюдать редкую "кровавую голубую суперлуну": "голубая Луна" совпадала с суперлунием и полным лунным затмением.
Читайте также: Жители Земли смогут видеть уникальное космическое явление
Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.
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