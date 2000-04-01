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Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка"

Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка" Мужчина имеет редкую болезнь, связанную с употреблением алкоголя.

Злоупотребление спиртным гражданином Китая по имени Тан привело к появлению страшного заболевания – синдрома Маделунга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Мужчина в течение тридцати лет, начиная с тринадцатилетнего возраста, выпивал по литру водки в день. Вследствие зависимости от этого напитка у Тана появились серьезные проблемы.

У китайца сперва опухла шея, а затем и вся спина. Внешне человек стал похож на Халка. Мужчину призывали отказаться от алкоголя, однако бесполезно – зависимость была сильнее его.

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“Шея Маделунга” – это заболевание, которое приводит к росту жировой ткани на шее, плечах и бедрах. Прогрессирование метаболического расстройства привело к тому, что мужчина не мог нормально дышать. Всего в мире данным синдромом страдают 400 человек, из них около двухсот – китайцы.

Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка"
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 Теги: алкоголь, китаец

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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