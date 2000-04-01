Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка"

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Кроме того, у малыша есть проблемы и с поведением.

66-летний китаец был вынужден перенести операцию на брюшной полости, которая кардинально изменила его жизнь. Как оказалось, пожилой житель Гонконга не мужчина, а женщина. К такому выводу пришли врачи после того, как обнаружили у пациента кисту яичников. После проведения тщательного обследования и получения результатов анализов