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Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка"
Мужчина имеет редкую болезнь, связанную с употреблением алкоголя.
Злоупотребление спиртным гражданином Китая по имени Тан привело к появлению страшного заболевания – синдрома Маделунга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина в течение тридцати лет, начиная с тринадцатилетнего возраста, выпивал по литру водки в день. Вследствие зависимости от этого напитка у Тана появились серьезные проблемы.
У китайца сперва опухла шея, а затем и вся спина. Внешне человек стал похож на Халка. Мужчину призывали отказаться от алкоголя, однако бесполезно – зависимость была сильнее его.
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“Шея Маделунга” – это заболевание, которое приводит к росту жировой ткани на шее, плечах и бедрах. Прогрессирование метаболического расстройства привело к тому, что мужчина не мог нормально дышать. Всего в мире данным синдромом страдают 400 человек, из них около двухсот – китайцы.
Злоупотребление спиртным гражданином Китая по имени Тан привело к появлению страшного заболевания – синдрома Маделунга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина в течение тридцати лет, начиная с тринадцатилетнего возраста, выпивал по литру водки в день. Вследствие зависимости от этого напитка у Тана появились серьезные проблемы.
У китайца сперва опухла шея, а затем и вся спина. Внешне человек стал похож на Халка. Мужчину призывали отказаться от алкоголя, однако бесполезно – зависимость была сильнее его.
Читайте также: Компьютерный анализ ДНК помог выявить 6 тысяч неизвестных вирусов
“Шея Маделунга” – это заболевание, которое приводит к росту жировой ткани на шее, плечах и бедрах. Прогрессирование метаболического расстройства привело к тому, что мужчина не мог нормально дышать. Всего в мире данным синдромом страдают 400 человек, из них около двухсот – китайцы.
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