Новый круизный лайнер побил мировой рекорд по количеству пассажиров

Этот настоящий океанический гигант готов уже принять первых пассажиров. Через неделю Symphony of the Seas, который станет самым большим круизным лайнером в мире, отправится в первое свое морское путешествие, приняв на борт 5,5 тысячи счастливчиков. Первоначальный рейс рассчитан всего на 5 дней, в течение их «Симфония морей» планирует зайти в порты Италии, Франции и Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Гигантский круизный лайнер построен компанией Royal Caribbean International. Судно длиной в 362 метра, высотой в 72 метра и водоизмещением в 228 тысяч брт., может принять до 6,7 тысячи пассажиров и 2,2 тысячи обслуживающего персонала. На фантастическом лайнере 2,7 тысячи комфортабельных кают. Судно имеет 18 палуб, на которых располагаются: 20 ресторанов, 15 различных бассейнов и еще множество других развлекательных заведений, начиная от магазинов и заканчивая кинотеатрами.Напомним, что до сего дня самым крупным лайнером в мире считался «Гармония морей» (Harmony of the Seas), который был спущен на воду три года назад. Интересно, сколько потребуется лет, чтобы и рекорд Symphony of the Seas был побит?