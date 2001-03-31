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Новый круизный лайнер побил мировой рекорд по количеству пассажиров
Рекордсменом стал корабль "Симфония морей".
Этот настоящий океанический гигант готов уже принять первых пассажиров. Через неделю Symphony of the Seas, который станет самым большим круизным лайнером в мире, отправится в первое свое морское путешествие, приняв на борт 5,5 тысячи счастливчиков. Первоначальный рейс рассчитан всего на 5 дней, в течение их «Симфония морей» планирует зайти в порты Италии, Франции и Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Гигантский круизный лайнер построен компанией Royal Caribbean International. Судно длиной в 362 метра, высотой в 72 метра и водоизмещением в 228 тысяч брт., может принять до 6,7 тысячи пассажиров и 2,2 тысячи обслуживающего персонала. На фантастическом лайнере 2,7 тысячи комфортабельных кают. Судно имеет 18 палуб, на которых располагаются: 20 ресторанов, 15 различных бассейнов и еще множество других развлекательных заведений, начиная от магазинов и заканчивая кинотеатрами.
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Напомним, что до сего дня самым крупным лайнером в мире считался «Гармония морей» (Harmony of the Seas), который был спущен на воду три года назад. Интересно, сколько потребуется лет, чтобы и рекорд Symphony of the Seas был побит?
Этот настоящий океанический гигант готов уже принять первых пассажиров. Через неделю Symphony of the Seas, который станет самым большим круизным лайнером в мире, отправится в первое свое морское путешествие, приняв на борт 5,5 тысячи счастливчиков. Первоначальный рейс рассчитан всего на 5 дней, в течение их «Симфония морей» планирует зайти в порты Италии, Франции и Испании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Гигантский круизный лайнер построен компанией Royal Caribbean International. Судно длиной в 362 метра, высотой в 72 метра и водоизмещением в 228 тысяч брт., может принять до 6,7 тысячи пассажиров и 2,2 тысячи обслуживающего персонала. На фантастическом лайнере 2,7 тысячи комфортабельных кают. Судно имеет 18 палуб, на которых располагаются: 20 ресторанов, 15 различных бассейнов и еще множество других развлекательных заведений, начиная от магазинов и заканчивая кинотеатрами.
Читайте также: Алкогольная зависимость превратила китайца в "Халка"
Напомним, что до сего дня самым крупным лайнером в мире считался «Гармония морей» (Harmony of the Seas), который был спущен на воду три года назад. Интересно, сколько потребуется лет, чтобы и рекорд Symphony of the Seas был побит?
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