» » Ученые сделали интересное открытие о происхождении воды на Земле
Раздел: Невероятное  
0

Ученые сделали интересное открытие о происхождении воды на Земле

Ученые сделали интересное открытие о происхождении воды на Земле Согласно исследованиям, земная вода пережила крупные катаклизмы.

К интересному заключению пришли ученые из Великобритании. Они сравнили камень из Луны с образцом из океана и пришли к выводу, что вода на нашей планете была с момента её образования. Таким образом, даже высокие температуры не смогут оставить Землю без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученый Ричард Гринвуд отметил, что земной и лунный камни практически полностью одинаковы, они отличаются лишь на 0,0000003%. Это говорит о том, что вода сохранилась на нашей планете даже после случившегося в прошлом апокалипсиса (столкновения Земли с планетой Тейей).

Читайте также: Новый круизный лайнер побил мировой рекорд по количеству пассажиров

Эксперт также заявил, что метеориты принесли только 5% воды от общего объема Мирового океана. Сейчас ученые затрудняются ответить, почему жидкость во время столкновения планет не испарилась. Может, истина станет ясна чуть позже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Земля, вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     248
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, когда вода появилась на Земле Ученые рассказали, когда вода появилась на Земле

Выводы ученых несколько противоречат предыдущим утверждениям.

Ученые сделали новое открытие о происхождении Луны Ученые сделали новое открытие о происхождении Луны

Французские ученые опровергли главную гипотезу о происхождении Луны

Стало известно, откуда на Земле появилась вода Стало известно, откуда на Земле появилась вода

Земля не всегда была голубой планетой

Ученые сделали сенсационное заявление о происхождении Луны Ученые сделали сенсационное заявление о происхождении Луны

Луна когда-то была частью Земли.

Ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода Ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода

Астрономы поведали о происхождении воды на Земле.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх