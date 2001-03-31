Раздел: Невероятное
Ученые сделали интересное открытие о происхождении воды на Земле
Согласно исследованиям, земная вода пережила крупные катаклизмы.
К интересному заключению пришли ученые из Великобритании. Они сравнили камень из Луны с образцом из океана и пришли к выводу, что вода на нашей планете была с момента её образования. Таким образом, даже высокие температуры не смогут оставить Землю без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученый Ричард Гринвуд отметил, что земной и лунный камни практически полностью одинаковы, они отличаются лишь на 0,0000003%. Это говорит о том, что вода сохранилась на нашей планете даже после случившегося в прошлом апокалипсиса (столкновения Земли с планетой Тейей).
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Эксперт также заявил, что метеориты принесли только 5% воды от общего объема Мирового океана. Сейчас ученые затрудняются ответить, почему жидкость во время столкновения планет не испарилась. Может, истина станет ясна чуть позже.
К интересному заключению пришли ученые из Великобритании. Они сравнили камень из Луны с образцом из океана и пришли к выводу, что вода на нашей планете была с момента её образования. Таким образом, даже высокие температуры не смогут оставить Землю без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученый Ричард Гринвуд отметил, что земной и лунный камни практически полностью одинаковы, они отличаются лишь на 0,0000003%. Это говорит о том, что вода сохранилась на нашей планете даже после случившегося в прошлом апокалипсиса (столкновения Земли с планетой Тейей).
Читайте также: Новый круизный лайнер побил мировой рекорд по количеству пассажиров
Эксперт также заявил, что метеориты принесли только 5% воды от общего объема Мирового океана. Сейчас ученые затрудняются ответить, почему жидкость во время столкновения планет не испарилась. Может, истина станет ясна чуть позже.
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