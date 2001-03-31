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В США сняли странный светящийся объект над Ниагарским водопадом
НЛО пролетело на высокой скорости.
Ниагарский водопад, отделяющий канадскую провинцию Онтарио от американского штата Нью-Йорка, оказался сейчас в центре внимания, когда выяснилось, что в прошлое воскресенье, 25 марта, над ним запечатлели «летающую тарелку». Свидетелями появления предполагаемого воздушного судна пришельцев стали несколько туристов, снимавших местный пейзаж на видео. Запись, на которую случайно запечатлели неопознанный летающий объект, попала на просторы сервиса «YouTube», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как над водопадом пролетает загадочный белый шар, движущийся по направлению к штату Нью-Йорк. Его размеры, согласно заключению специалистов, должны быть достаточно внушительными. Сомневающиеся, конечно же, утверждают, что речь идет о птице или насекомом, однако уфологи не согласны со скептиками и считают, что в объектив камеры туриста попало нечто удивительное, явно выходящее за рамки обыденного.
Стоит отметить, что НЛО довольно часто фиксируются над Ниагарским водопадом: не проходит и года, чтобы здесь не запечатлели какую-нибудь аномалию в небе. Одни считают, что мощный водопад, являющийся мировым рекордсменом по объему переносимой пресной воды, притягивает неопознанные летающие объекты своей энергетикой. Другие уверены, что где-то поблизости (а может, даже в самом водопаде) располагается секретная база представителей внеземной цивилизации.
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Так или иначе, а великий Ниагарский водопад знаменит не только своими красотами, но и явно аномальными явлениями, и списать все это на парейдолию или прочие странности человеческого восприятия окружающего мира никак не получается, поскольку все это (загадочное и необъяснимое) нередко попадает на фото- и видеокамеры, то есть аппаратуру, которая не страдает иллюзиями.
Ниагарский водопад, отделяющий канадскую провинцию Онтарио от американского штата Нью-Йорка, оказался сейчас в центре внимания, когда выяснилось, что в прошлое воскресенье, 25 марта, над ним запечатлели «летающую тарелку». Свидетелями появления предполагаемого воздушного судна пришельцев стали несколько туристов, снимавших местный пейзаж на видео. Запись, на которую случайно запечатлели неопознанный летающий объект, попала на просторы сервиса «YouTube», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как над водопадом пролетает загадочный белый шар, движущийся по направлению к штату Нью-Йорк. Его размеры, согласно заключению специалистов, должны быть достаточно внушительными. Сомневающиеся, конечно же, утверждают, что речь идет о птице или насекомом, однако уфологи не согласны со скептиками и считают, что в объектив камеры туриста попало нечто удивительное, явно выходящее за рамки обыденного.
Стоит отметить, что НЛО довольно часто фиксируются над Ниагарским водопадом: не проходит и года, чтобы здесь не запечатлели какую-нибудь аномалию в небе. Одни считают, что мощный водопад, являющийся мировым рекордсменом по объему переносимой пресной воды, притягивает неопознанные летающие объекты своей энергетикой. Другие уверены, что где-то поблизости (а может, даже в самом водопаде) располагается секретная база представителей внеземной цивилизации.
Читайте также: Новый круизный лайнер побил мировой рекорд по количеству пассажиров
Так или иначе, а великий Ниагарский водопад знаменит не только своими красотами, но и явно аномальными явлениями, и списать все это на парейдолию или прочие странности человеческого восприятия окружающего мира никак не получается, поскольку все это (загадочное и необъяснимое) нередко попадает на фото- и видеокамеры, то есть аппаратуру, которая не страдает иллюзиями.
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