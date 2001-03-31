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Шотландский уфолог сделал сразу две необъяснимые находки на снимках Луны
Джордж Грэхэм изучил фотографии лунной поверхности и нашёл странные объекты.
Известный шотландский уфолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, поделился со своими читателями и зрителями двумя новыми интересными находками. Исследователь утверждает, что рассматривал снимки Луны, сделанные китайской межпланетной станцией «Чанъэ-3», и неожиданно обнаружил на Селене две загадочные аномалии. Специалист убежден, что его находки имеют непосредственное отношение к внеземным цивилизациям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Первый ролик, опубликованный Грэхэмом, демонстрирует камень причудливой формы, подозрительно похожий на человекоподобное существо. Удивленный уфолог предполагает, что речь в самом деле идет о гуманоиде, однако «зеленый человечек» вряд ли жив. Возможно, это останки инопланетянина, которые окаменели здесь естественным образом либо в ходе какой-либо катастрофы: как жертвы извержения Везувия, минерализировавшиеся из-за погребения под вулканическим пеплом.
На втором видео можно лицезреть объект, запечатленный фотокамерой «Чанъэ-3» на горизонте Селены. Там возвышается нечто, напоминающее с виду крупный космический корабль обтекаемой продолговатой формы. Автор находки уверен, что это звездолет пришельцев, выполненный из неизвестного земной науке металла. Левое крыло летательного аппарата, обращенное к объективу, светится в лучах солнца, однако фюзеляж, шасси и хвост предполагаемого корабля находятся в тени.
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Не смотря на то, что многие исследователи космоса считают Джорджа Грэхэма неисправимым фантазером, а официальная наука давно уже не реагирует на его «фантастические находки», канал Streetcap1 на видеохостинге YouTube пользуется огромной популярностью, на него подписано более 70 тысяч человек, а комментарии к видеороликам уфолога всегда в основном положительные.
Известный шотландский уфолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, поделился со своими читателями и зрителями двумя новыми интересными находками. Исследователь утверждает, что рассматривал снимки Луны, сделанные китайской межпланетной станцией «Чанъэ-3», и неожиданно обнаружил на Селене две загадочные аномалии. Специалист убежден, что его находки имеют непосредственное отношение к внеземным цивилизациям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Первый ролик, опубликованный Грэхэмом, демонстрирует камень причудливой формы, подозрительно похожий на человекоподобное существо. Удивленный уфолог предполагает, что речь в самом деле идет о гуманоиде, однако «зеленый человечек» вряд ли жив. Возможно, это останки инопланетянина, которые окаменели здесь естественным образом либо в ходе какой-либо катастрофы: как жертвы извержения Везувия, минерализировавшиеся из-за погребения под вулканическим пеплом.
На втором видео можно лицезреть объект, запечатленный фотокамерой «Чанъэ-3» на горизонте Селены. Там возвышается нечто, напоминающее с виду крупный космический корабль обтекаемой продолговатой формы. Автор находки уверен, что это звездолет пришельцев, выполненный из неизвестного земной науке металла. Левое крыло летательного аппарата, обращенное к объективу, светится в лучах солнца, однако фюзеляж, шасси и хвост предполагаемого корабля находятся в тени.
Читайте также: Ученые сделали интересное открытие о происхождении воды на Земле
Не смотря на то, что многие исследователи космоса считают Джорджа Грэхэма неисправимым фантазером, а официальная наука давно уже не реагирует на его «фантастические находки», канал Streetcap1 на видеохостинге YouTube пользуется огромной популярностью, на него подписано более 70 тысяч человек, а комментарии к видеороликам уфолога всегда в основном положительные.
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