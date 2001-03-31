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Шотландский уфолог сделал сразу две необъяснимые находки на снимках Луны

Шотландский уфолог сделал сразу две необъяснимые находки на снимках Луны Джордж Грэхэм изучил фотографии лунной поверхности и нашёл странные объекты.

Известный шотландский уфолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, поделился со своими читателями и зрителями двумя новыми интересными находками. Исследователь утверждает, что рассматривал снимки Луны, сделанные китайской межпланетной станцией «Чанъэ-3», и неожиданно обнаружил на Селене две загадочные аномалии. Специалист убежден, что его находки имеют непосредственное отношение к внеземным цивилизациям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Первый ролик, опубликованный Грэхэмом, демонстрирует камень причудливой формы, подозрительно похожий на человекоподобное существо. Удивленный уфолог предполагает, что речь в самом деле идет о гуманоиде, однако «зеленый человечек» вряд ли жив. Возможно, это останки инопланетянина, которые окаменели здесь естественным образом либо в ходе какой-либо катастрофы: как жертвы извержения Везувия, минерализировавшиеся из-за погребения под вулканическим пеплом.



На втором видео можно лицезреть объект, запечатленный фотокамерой «Чанъэ-3» на горизонте Селены. Там возвышается нечто, напоминающее с виду крупный космический корабль обтекаемой продолговатой формы. Автор находки уверен, что это звездолет пришельцев, выполненный из неизвестного земной науке металла. Левое крыло летательного аппарата, обращенное к объективу, светится в лучах солнца, однако фюзеляж, шасси и хвост предполагаемого корабля находятся в тени.

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Не смотря на то, что многие исследователи космоса считают Джорджа Грэхэма неисправимым фантазером, а официальная наука давно уже не реагирует на его «фантастические находки», канал Streetcap1 на видеохостинге YouTube пользуется огромной популярностью, на него подписано более 70 тысяч человек, а комментарии к видеороликам уфолога всегда в основном положительные.

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 Теги: Луна, находки, Джордж Грэхэм

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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