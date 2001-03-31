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Снежный человек случайно попал на фото в Татарстане

Снежный человек случайно попал на фото в Татарстане Йети всё чаще стал появляться в этих местах.

На днях стало известно, что в одной из деревень Татарстана объявился снежный человек или даже группа йети, наводящая страх на местных жителей. Началось все с того, что по ночам здесь стали необычно вести себя собаки. С наступлением темноты они принимались сперва неистово лаять, затем забивались в свои конуры, где жалобно скулили. Хозяева животных сразу поняли, что происходит, и испугались не меньше своих четвероногих друзей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

О происходящем отечественным журналистам поведал некий Игорь Соколов. Мужчина по определенным причинам отказался называть имя деревни, где происходят эти загадочные события, однако сообщил, что она располагается примерно в 40 километрах от Казани. По словам Игоря, он не проживает в этом населенном пункте, однако недавно заезжал туда по делам. Россиянин был поражен здешним непроходимым и каким-то мертвым лесом, в котором почему-то не поют птицы и не слышны шорохи и прочие звуки присутствия животных, словно что-то распугало здесь всю живность.

Знающие люди быстро определили, что речь, вероятно, идет о какой-либо деревни в окрестностях Зеленодольска. Нашлись даже исследователи паранормальщины, которые предположили, что Соколов говорит о Пестрецах или Шихазде, неподалеку от которых, как считается, располагается аномальная зона – отсюда, мол, и мертвый лес. Могли ли предполагаемые снежные люди появиться в этом загадочном месте?

С одной стороны, некоторые криптозоологи считают, что йети – это реликтовые гоминиды, то есть всего-то дожившие до наших дней первобытные люди (самая фантастическая версия, надо сказать). С другой стороны, есть мнение, что эти существа имеют сверхъестественную природу и проникают к нам из параллельного мира. В этом случае, аномальная зона, которая вполне может таить в себе и «кротовые норы», самое подходящее место для появления в ней всевозможных загадочных сущностей.

Специалисты в области аномальных явлений вспоминают любопытную историю, случившуюся в Татарстане около семи лет назад. Жителей деревень неподалеку от Арска тогда также донимали снежные люди. В один из дней здесь произошла автоавария на дороге, и на место происшествия выехали представители Госавтоинспекции. Когда они фотографировали последствия ДТП, в объектив камеры попало нечто странное. Из рощи на заднем фоне получившейся фотографии (смотрите фото выше) выглядывает высокая и темная человекоподобная фигура, словно наблюдавшая за действиями людей. Любопытно, что сотрудники службы безопасности движения транспорта обнаружили таинственный силуэт на снимке только спустя три месяца. Так что йети в этих местах – явление довольно частое.

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Кстати заметим, что снежный человек отчего-то жутко ненавидит собак, а последние панически его боятся. Вот почему Игорь Соколов делает вывод, что в татарской деревне объявился именно йети, а не какой-то привычный дикий зверь. Это подтверждают и перепуганные жители…

Снежный человек случайно попал на фото в Татарстане
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 Теги: Татарстан, снежный человек, фото

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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