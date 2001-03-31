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Китайская станция «Тяньгун-1» сегодня упадает на Землю

Китайская станция «Тяньгун-1» сегодня упадает на ЗемлюШанс столкнуться с этим "космическим мусором" для человека в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.

По некоторым прогнозам 1 апреля китайская космическая станция "Тяньгун-1" может войти в атмосферу Земли. Большая часть станции должна сгореть в атмосфере.

Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, несколько ее тяжелых обломков все же могут упасть на землю.

Как заверили в Европейском космическом агентстве, эти обломки практически не угрожают людям. И все же там разработали карту, где показали наиболее вероятные места, где могут приземлиться обломки станции. Зеленым цветом там обозначены места, куда предположительно могут долететь обломки станции.

Шанс столкнуться с этим "космическим мусором" для человека в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.

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Что такое "Тяньгун-1"? Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016-го стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.
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 Теги: космическая станция, падение

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Сегодня, 13:03 » Автор: Богдан Процив
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