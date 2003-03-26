Раздел: Невероятное
Созданы наноматериалы для доставки лекарств внутрь клетки
Новая методика позволяет собрать из аминокислот "бур".
Ученые Университета штата Орегон разработали самосборные пептидные наноматериалы, которые облегчают доставку лекарств через клеточную мембрану. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, сокращенно их обозначили аббревиатурой CSPN.
"CSPN представляют собой новую модульную платформу доставки лекарств, которая может быть запрограммирована в требуемые структуры путем точной настройки аминокислот в определенной последовательности", - рассказал руководитель исследования Гаурав Сахай.
Новая методика позволяет собрать из аминокислот "бур", который легко проникает через клеточную мембрану. Вместе с ним можно доставить лекарственные вещества внутрь клетки через "просверленное отверстие". Есть возможность избирательной настройки такого "наношприца" для специфических фармакологических потребностей.
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Ученые особо отмечают, что можно регулировать не просто эффективность проникновения в клетку, но и такие параметры, как биоразлагаемость и биосовместимость.
Ученые Университета штата Орегон разработали самосборные пептидные наноматериалы, которые облегчают доставку лекарств через клеточную мембрану. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, сокращенно их обозначили аббревиатурой CSPN.
"CSPN представляют собой новую модульную платформу доставки лекарств, которая может быть запрограммирована в требуемые структуры путем точной настройки аминокислот в определенной последовательности", - рассказал руководитель исследования Гаурав Сахай.
Новая методика позволяет собрать из аминокислот "бур", который легко проникает через клеточную мембрану. Вместе с ним можно доставить лекарственные вещества внутрь клетки через "просверленное отверстие". Есть возможность избирательной настройки такого "наношприца" для специфических фармакологических потребностей.
Читайте также: Большой адронный коллайдер «пробудился» после зимней спячки
Ученые особо отмечают, что можно регулировать не просто эффективность проникновения в клетку, но и такие параметры, как биоразлагаемость и биосовместимость.
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