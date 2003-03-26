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Раздел: Невероятное  
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SpaceX создала самый тяговооруженный двигатель в мире 

SpaceX создала самый тяговооруженный двигатель в мире  Маск рассказал об успешном испытании гигантского бака.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поделился последними достижениями в разработке полностью многоразовой ракеты BFR (Big Falcon Rocket), в частности, в частности, созданием самого тяговооруженного двигателя в мире Raptor. Статья инженера опубликована в журнале New Space, сообщает Business Insider.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Бизнесмен заявил об успешном испытании двигателя Raptor, работающем на жидких метане и кислороде. По словам Маска, силовой агрегат для BFR получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действующих в мире. Всего в ходе 42 основных испытаний Raptor проработал 1 200 секунд, включая непрерывную работу дольше 100 секунд, тогда как для посадки на Марс требуется 40 секунд.

«У нас должен быть чрезвычайно эффективный двигатель; двигатель Raptor будет обладать наивысшей тяговооруженностью, мы надеемся, среди всех когда-либо произведенных двигателей любых типов», — полагает Маск.

В представленной работе Маск рассказал об успешном испытании гигантского бака, созданного из разработанного SpaceX углеродного волокна. Конструкция, в диаметре достигающая 12 метров, предназначена для хранения 1 200 тонн жидкого кислорода (окислителя для метана) и обеспечивает приемлемую для BFR легкость.

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В новой редакции проекта корабль BFR получил в нижней части боковое крыло дельтаобразной формы, предназначенное для регулировки угла тангажа (между продольной осью корабля и горизонтальной плоскостью). Такая особенность делает корабль BFR пригодным для посадки в любую точку Солнечной системы.
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 Теги: SpaceX, Маск, двигатель

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Сегодня, 21:17 » Автор: Едгар Букмирза
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