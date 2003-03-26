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Раздел: Невероятное  
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Создана первая трехмерная карта извергающегося вулкана

Создана первая трехмерная карта извергающегося вулканаУченым удалось провести измерения при извержении итальянского вулкана Стромболи.

Вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана Стромболи в Италии. Об этом сообщается на сайте Абердинского университета (Великобритания).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Ученым удалось провести измерения при извержении итальянского вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском море неподалеку от Сицилии, с помощью дронов, оснащенных чувствительными датчиками и двигавшихся над вулканом по заранее заданному маршруту. Вулканологи из Великобритании и Норвегии под руководством Джона Хауэлла из Абердинского университета использовали специально разработанную методику анализа аэрофотографий и тепловых карт.

По словам исследователей, главной задачей стало правильно направлять дрон по маршруту, избегая контакта с потоками пепла и газа высокой температуры. Вулканологи утверждают, что такой способ более эффективен и менее затратен, чем другие методы. Так, им удалось обнаружить тепловые изменения, незаметные при внешнем наблюдении.

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Сообщается, что подобный мониторинг поможет более точно прогнозировать извержения вулканов, особенно в развивающихся странах, где более дорогостоящие методы недоступны.
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 Теги: вулкан, карта

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Сегодня, 22:37 » Автор: Едгар Букмирза
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