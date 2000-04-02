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Раздел: Невероятное  
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Ученые создали робота, который поможет человечеству покорить космос

Ученые создали робота, который поможет человечеству покорить космосДля производства используют промышленные смесители.

Японское аэрокосмическое агентство и ученые университета Тюо создали «блюющего» робота, который поможет в производстве ракетного топлива.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Для ракетного топлива необходимо смешивать разные материалы, продукт может взорваться в процессе изготовления. Для производства используют промышленные смесители, где компоненты топлива вращаются, как в кухонных миксерах, поясняет The Verge.

Робот, созданный в Японии, представляет собой трубу из нескольких сегментов. Они двигаются, имитируя перильстатику кишечника. Такой принцип считается более безопасным по сравнению с вращением, он позволяет создавать топливо в непрерывном медленном процессе. Ингредиенты заправляют в один конец робота, а готовый продукт выходит из другого.

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Исследователи утверждают, что с помощью робота им удалось создать настоящее топливо, которое затем тестировали в реальных ракетах.
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 Теги: космос, робот

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Вчера, 23:39 » Автор: Едгар Букмирза
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