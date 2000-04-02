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Раздел: Невероятное  
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NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой

NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездойНа фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской.

NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

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Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.


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 Теги: NASA, звезда, фото

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Вчера, 23:53 » Автор: Едгар Букмирза
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