Раздел: Невероятное
NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской.
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
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Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
Читайте также: NASA показало «рождественский узор» в космосе. Видео
Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.
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