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Илон Маск рассказал о неизбежности ядерной войны

Илон Маск рассказал о неизбежности ядерной войны Миллиардер поделился своими наблюдениями.

Илон Маск является весьма интересной и противоречивой современной знаменитостью. 46-летний американский бизнесмен владеет миллиардами, однако в скором времени ему предрекают неизбежное банкротство. Он революционировал космические полеты – это верно, а вот производимые им электромобили считаются смертельно опасными для использования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Одни называют Маска гениальным умом и мессией от науки, другие – популистом и шарлатаном. Так или иначе, выступая недавно в Техасе, Илон снова удивил мир, заговорив о надвигающейся третьей мировой войне и о том, как ее можно пережить. Сделать это, мол, можно будет на других планетах.

Маск считает, что новое военное противостояние, в которое будут втянуты ведущие страны Земли, наверняка когда-нибудь произойдет, и в ходе него неизбежно применят ядерное оружие. В связи с этим предприниматель заявил о необходимости возведения внеземных колоний на Луне и Марсе. Если третья мировая в самом деле произойдет, такие поселения, дескать, станут надежной опорой для возрождения нашей земной расы. Американец опасается, что когда-нибудь человечество будет откинуто в средние века глобальным конфликтом, и только за пределами Земли можно будет продолжить развивать цивилизацию. Нужны только определенные технологии.

Маск явно рассматривает в качестве человека, усилиями которого начнут заселяться другие небесные тела Солнечной системы. Однако если технический прогресс в самом деле достигнет должного уровня, кто получит возможность отправиться жить за пределами Земли? Американская элита, которая как раз всячески способствует обострению ситуации в мире и возникновению конфликтов? Вряд ли кто-нибудь из простых людей удостоится такой чести, а потому благодарить нам с вами Маска не за что – ни за его идеи, ни за его старания в деле освоения космоса.

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Ранее бизнесмен рассказал, что его компания «SpaceX» занимается разработкой передовой многоцелевой ракеты. Она будет предназначена как для космических полетов, так и для перемещения из одной точки нашего «голубого шарика» в другую. Маск обещает, что такое путешествие будет занимать менее часа, даже если вы полетите в противоположную точку земного шара. Однако основным предназначением ракеты «Big Falcon Rocket» нового поколения, как сообщается, станет доставка пассажиров и грузов на Луну и Марс. Планируется, что дозаправка аппарата будет осуществляться на земной орбите, после чего ракета устремится дальше.
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 Теги: Илон Маск, война

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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