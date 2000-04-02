» » Группа ясновидящих предсказала ужасающую серию катастроф в апреле
Раздел: Невероятное  
0

Группа ясновидящих предсказала ужасающую серию катастроф в апреле

Группа ясновидящих предсказала ужасающую серию катастроф в апреле Большая часть прогнозов объединения Farsight сбывается.

Группа сенситивов Farsight регулярно выкладывает в сеть собранные воедино прогнозы экстрасенсов, согласно программе Remote Viewing. В этот раз ясновидящие увидели серьезную опасность, которая случится в апреле 2018 года, для Америки и Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Все предсказания, как правило, сбываются, но не полностью (примерно на 50-60%). Так, месяц начнется с террористического акта: скорей всего в Париже произойдут большие взрывы, возможно близ Эйфелевой башни.

Затем случится землетрясение в урбанизированном центре одной страны, которую, к сожалению, не назвали, но отметили, что она относится к западному миру.

На Среднем Западе случится несколько ужасающих торнадо, которые затронут штаты Джорджия, Индиана, Атланта и Огайо.

В каком-то пляжном городе, возможно, в Греции, произойдет митинг, на котором будет стрельба. Преимущественно смуглые люди будут убегать в панике, спасая свои жизни.

Читайте также: Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта

И последнее событие тоже связано со взрывом, однако где именно оно произойдет – не известно. Экстрасенсы увидели лишь много контейнеров и купольные конструкции. На месте трагедии будет много военных.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: предсказания, катастрофы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     167
     0

Похожие новости по теме

Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта

Экспертов удивили координаты пирамиды Хеопса.

Испанский медиум рассказала о страшных катаклизмах, ожидающих Землю Испанский медиум рассказала о страшных катаклизмах, ожидающих Землю

Ужасные события произойдут на нашей планете уже этой весной.

Ученые выяснили, что случится с Землей в будущем Ученые выяснили, что случится с Землей в будущем

Оказывается, планету ждет "переезд".

Стало известно, что случится с Землей, если Солнце погаснет Стало известно, что случится с Землей, если Солнце погаснет

У этого инцидента много негативных сторон.

Ученые назвали главную опасность итальянского супервулкана Ученые назвали главную опасность итальянского супервулкана

Ученые не могут сказать, когда именно произойдет извержение.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх