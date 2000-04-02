Раздел: Невероятное
Группа ясновидящих предсказала ужасающую серию катастроф в апреле
Большая часть прогнозов объединения Farsight сбывается.
Группа сенситивов Farsight регулярно выкладывает в сеть собранные воедино прогнозы экстрасенсов, согласно программе Remote Viewing. В этот раз ясновидящие увидели серьезную опасность, которая случится в апреле 2018 года, для Америки и Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Все предсказания, как правило, сбываются, но не полностью (примерно на 50-60%). Так, месяц начнется с террористического акта: скорей всего в Париже произойдут большие взрывы, возможно близ Эйфелевой башни.
Затем случится землетрясение в урбанизированном центре одной страны, которую, к сожалению, не назвали, но отметили, что она относится к западному миру.
На Среднем Западе случится несколько ужасающих торнадо, которые затронут штаты Джорджия, Индиана, Атланта и Огайо.
В каком-то пляжном городе, возможно, в Греции, произойдет митинг, на котором будет стрельба. Преимущественно смуглые люди будут убегать в панике, спасая свои жизни.
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И последнее событие тоже связано со взрывом, однако где именно оно произойдет – не известно. Экстрасенсы увидели лишь много контейнеров и купольные конструкции. На месте трагедии будет много военных.
Группа сенситивов Farsight регулярно выкладывает в сеть собранные воедино прогнозы экстрасенсов, согласно программе Remote Viewing. В этот раз ясновидящие увидели серьезную опасность, которая случится в апреле 2018 года, для Америки и Европы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Все предсказания, как правило, сбываются, но не полностью (примерно на 50-60%). Так, месяц начнется с террористического акта: скорей всего в Париже произойдут большие взрывы, возможно близ Эйфелевой башни.
Затем случится землетрясение в урбанизированном центре одной страны, которую, к сожалению, не назвали, но отметили, что она относится к западному миру.
На Среднем Западе случится несколько ужасающих торнадо, которые затронут штаты Джорджия, Индиана, Атланта и Огайо.
В каком-то пляжном городе, возможно, в Греции, произойдет митинг, на котором будет стрельба. Преимущественно смуглые люди будут убегать в панике, спасая свои жизни.
Читайте также: Ученые заподозрили инопланетное происхождение крупнейшей пирамиды Египта
И последнее событие тоже связано со взрывом, однако где именно оно произойдет – не известно. Экстрасенсы увидели лишь много контейнеров и купольные конструкции. На месте трагедии будет много военных.
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