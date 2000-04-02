» » Ученые получили снимок двух сливающихся галактик
Раздел: Невероятное  
0

Ученые получили снимок двух сливающихся галактик

Ученые получили снимок двух сливающихся галактикСветящаяся область простирается на 1.8 миллиарда квадратных световых лет.

Ученые Европейской южной обсерватории получили снимок галактик в самом начале процесса слияния. Как сообщается на сайте обсерватории, взаимодействие скоплений привело к возникновению редкого эффекта, известного под названием светового эхо, суть которого заключается в световом резонансе на веществе внутри галактики.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Большая из них, на снимке окрашенная в желтые тона — активная галактика ShaSS 073 с исключительно ярким ядром. Ее менее массивный компаньон ShaSS 622 голубого цвета, а вместе они составляют систему ShaSS 622-073. Яркое ядро ShaSS 073 возбуждает заполненную газом область в диске голубой галактики: вещество в этой области поглощает падающее на него интенсивное излучение и затем переизлучает его.

Читайте также: Ученые получили уникальный снимок двух спиральных галактик

Однако, в процессе изучения этого слияния галактик, астрономы заметили, что светимость большей центральной галактики в 20 раз ниже, чем необходимо для того, чтобы вызвать такое возбуждение газа. А это значит, что светимость центральной области ShaSS 073 резко упала в течение последних 30 000 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, галактика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
     378
     0

Похожие новости по теме

"Лицо Бога": уникальный снимок загадочной галактики

Речь идет о галактике NGC 1316, считающейся четвертым по яркости радиоисточником на небе Земли.

Получен новый снимок одной из самых ярких галактик во Вселенной Получен новый снимок одной из самых ярких галактик во Вселенной

Галактика находится на расстоянии 47 млн ​​световых лет от Земли.

Ученые получили уникальный снимок двух спиральных галактик Ученые получили уникальный снимок двух спиральных галактик

Они находятся в созвездии Волосы Верники в кластере Девы.

"Хаббл" сделал снимок галактик в процессе слияния

Объект находится на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.

"Хаббл" сделал снимок спиральной галактики

Ученые сделали впечатляющий снимок галактик из созвездия Журавля.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх