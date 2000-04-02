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Раздел: Невероятное  
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Представлен проект по удалению космического мусора вокруг Земли

Представлен проект по удалению космического мусора вокруг ЗемлиПлатформа RemoveDEBRIS имеет несколько отсеков.

Обломки спутников угрожают будущим полетам в космос. Этой проблемой занялись британские инженеры, которые представили новый проект по удалению космического мусора. Он включает в себя необычный аппарат, захватывающий отбросы огромной сеткой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Проект называется RemoveDEBRIS и подразумевает несколько этапов. Первый — запуск «мусорщика» — назначен на 2 апреля. Стокилограммовую установку доставит в космос ракета Falcon 9.

Первые два оснащены системой наведения и гарпуном — с его помощью инженеры надеются больше узнать о поведении объектов в условиях микрогравитации. Третий отсек содержит масштабную сетку, которая накрывает все обломки в округе. Из четвертого отсека аппарат должен выпустить «парус», который наполняется молекулами воздуха из атмосферы. Он замедлит движение платформы и заставит ее упасть на Землю.

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Профессор Гульельмо Аглиетти, возглавивший проект, поделился подробностями с изданием BBC News:

«Как вы знаете, многие предлагают иную концепцию. Они предполагают, что для сбора мусора лучше бы подошла роботизированная рука, но у любой технологии есть свои достоинства и недостатки. К примеру, наша — то есть гарпун и сетка — очень простая и дешевая, но при определенных обстоятельствах может оказаться более рискованной. С другой стороны, если обломки будут двигаться слишком быстро, механическая рука не сможет их ухватить».
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 Теги: Земля, мусор, космос

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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