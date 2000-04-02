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Представлен проект по удалению космического мусора вокруг Земли

Представлен проект по удалению космического мусора вокруг Земли

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