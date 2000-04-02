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Раздел: Невероятное  
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НАСА собирается выращивать "космическую капусту"

НАСА собирается выращивать "космическую капусту"На МКС выращивают овощи уже около 4-х лет.

Космический корабль Dragon доставит на борт Международной космической станции в апреле новую партию саженцев капусты и горшки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Их можно будет многократно использовать в космосе, сообщает Newswire.

Первые ростки капусты были успешно выращены и замороженные на станции в начале 2014 года. Их отправили на Землю.

Ученые убедились, что "космическая капуста" безопасна для организма человека.

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Впоследствии экипаж станции начал выращивать не только капусту, но и астрицинии. Часть из которых погибла из-за заражения грибками.
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 Теги: НАСА, капуста, МКС

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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