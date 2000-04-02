Странный улов: в России поймали рыбу, покрытую шерстью

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Рыбакам на Аляске удалось поймать огромного окуня весом более 17 килограммов, который мог прожить около 200 лет. Чрезвычайная рыба попала на крючок жителю Сиэтла Генри Либман. Свою добычу он начал вытаскивать из впечатляющей глубины в 270 метров. Рыболов-счастливец сказал, что понял сразу о ее аномальной огромности, но даже