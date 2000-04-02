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Раздел: Невероятное  
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Странный улов: в России поймали рыбу, покрытую шерстью

Странный улов: в России поймали рыбу, покрытую шерстью Происхождение необычной рыбы осталось неизвестным.

В Тамбове Андрей Хворостов, опытный рыбак, поймал нестандартного карася, который отличался от других рыб наличием густой шерсти по всей поверхности тельца. Мужчина отметил, что необычная рыба попалась на крючок близ Арженского суконного комбината, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Андрей сразу же выложил улов в сеть. По словам рыбака, сперва на крючок попадались обычные карасики размером с ладонь, но затем, ближе к 11:00, ему удалось вытащить мутанта.

Журналисты предположили, что карась просто собрал на себе слишком много шерсти, которую десятилетиями мыл в водоеме комбинат.

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Волокна в итоге вросли в тело рыбины. А некоторые пользователи сети сошлись во мнении, что “мохнатый” карась – плод фотошопа.
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 Теги: карась, рыба, шерсть

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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