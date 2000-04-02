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Эксперт рассказал, почему зеленые облака предвещают катастрофу

Эксперт рассказал, почему зеленые облака предвещают катастрофу Специалисты советуют искать убежище при появлении зелёных облаков.

Природные образования считали предвестниками ужасного торнадо или шторма с градом. Люди объясняют странный цвет облаков следующим образом: торнадо засасывают огромное количество насекомых и земноводных – кузнечиков и лягушек, именно из-за их скопления облака зеленеют. Объяснение, мягко говоря, не совсем удачное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Пекос Хэнк, охотник за торнадо, решил выяснить природу образования зеленых облаков. Так, мужчина уверен, что истина кроется в особом отражении солнечного света.

Вследствие гроз возникают концентрированные дожди, которые напоминают водопады. Такое скопление осадков называют ядром. Днем, примерно в 12:00, ядро под самим эпицентром шторма приобретает бирюзовые и голубые оттенки, а вечером красные лучи солнца и голубое ядро дают зеленый цвет.

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Пугающие облака не означают, что вот-вот начнется торнадо или ужасный дождь с сильнейшим ветром, однако они могут говорить о надвигающейся стихии. Если вы заметите скопление зеленых облаков, лучше немедленно где-нибудь укрыться.

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 Теги: облака, торнадо

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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