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Стало известно, куда упала опасная китайская станция
От космического объекта исходила опасность падения на заселённые районы.
Орбитальная станция «Тяньгун-1», запущенная китайскими учеными, упала на юге Тихого океана. Ни один человек не пострадал, хотя эксперты предрекали падение на заселенную местность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Приблизительно в 08:15 аппарат вошел в атмосферу, до поверхности земли долетела только малая часть конструкции – станция почти вся сгорела в воздухе. До последнего момента ученые не могли предсказать район падения устройства, так как оно двигалось по низкой околоземной орбите, ее скорость составляла 27 тыс. км/ч.
К счастью, большую часть Земли занимает вода, именно этот фактор уберег людей от катастрофы. Как отметили эксперты из Aerospace Corporation, вероятность падения на голову космического мусора равна одному несчастному случаю на триллион.
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Саму космическую станцию запустили в 2011 году. За 6 лет выполнения миссии аппарат посетили две команды тайконавтов из Китая. Китайцы планировали в 2013 году вывести станцию из орбиты и затопить в океане, однако потом передумали. В 2016 году «Тяньгун-1» оказалась неконтролируемой вследствие поломки. История закончилась падением аппарата в океан.
Орбитальная станция «Тяньгун-1», запущенная китайскими учеными, упала на юге Тихого океана. Ни один человек не пострадал, хотя эксперты предрекали падение на заселенную местность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Приблизительно в 08:15 аппарат вошел в атмосферу, до поверхности земли долетела только малая часть конструкции – станция почти вся сгорела в воздухе. До последнего момента ученые не могли предсказать район падения устройства, так как оно двигалось по низкой околоземной орбите, ее скорость составляла 27 тыс. км/ч.
К счастью, большую часть Земли занимает вода, именно этот фактор уберег людей от катастрофы. Как отметили эксперты из Aerospace Corporation, вероятность падения на голову космического мусора равна одному несчастному случаю на триллион.
Читайте также: Странный улов: в России поймали рыбу, покрытую шерстью
Саму космическую станцию запустили в 2011 году. За 6 лет выполнения миссии аппарат посетили две команды тайконавтов из Китая. Китайцы планировали в 2013 году вывести станцию из орбиты и затопить в океане, однако потом передумали. В 2016 году «Тяньгун-1» оказалась неконтролируемой вследствие поломки. История закончилась падением аппарата в океан.
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