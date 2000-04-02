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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, куда упала опасная китайская станция

Стало известно, куда упала опасная китайская станция От космического объекта исходила опасность падения на заселённые районы.

Орбитальная станция «Тяньгун-1», запущенная китайскими учеными, упала на юге Тихого океана. Ни один человек не пострадал, хотя эксперты предрекали падение на заселенную местность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Приблизительно в 08:15 аппарат вошел в атмосферу, до поверхности земли долетела только малая часть конструкции – станция почти вся сгорела в воздухе. До последнего момента ученые не могли предсказать район падения устройства, так как оно двигалось по низкой околоземной орбите, ее скорость составляла 27 тыс. км/ч.

К счастью, большую часть Земли занимает вода, именно этот фактор уберег людей от катастрофы. Как отметили эксперты из Aerospace Corporation, вероятность падения на голову космического мусора равна одному несчастному случаю на триллион.

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Саму космическую станцию запустили в 2011 году. За 6 лет выполнения миссии аппарат посетили две команды тайконавтов из Китая. Китайцы планировали в 2013 году вывести станцию из орбиты и затопить в океане, однако потом передумали. В 2016 году «Тяньгун-1» оказалась неконтролируемой вследствие поломки. История закончилась падением аппарата в океан.
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 Теги: Китай, станция

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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