60 лет без душа: в Иране живет самый грязный бездомный

Мужчина сознательно игнорирует правила гигиены.



Иранский бомж Аму Хаджи не моется вот уже 60 лет, в то время как на Земле этот уникальный во всех отношениях человек прожил чуть более восьми десятков. Причем прожил, с нашей точки зрения, в самых ужасных условиях, и при этом пока не жалуется на свое здоровье, как и на все остальное, сообщает



Он даже питается очень своеобразно, как падальщик: запеченными в костре трупами животных. А курит – сухой навоз через специально приспособленную для этого водопроводную трубу. «Бреется и стрижется» этот поразительный человек тоже весьма оригинально – он просто сжигает на себе лишнюю растительность.



Живет Аму Хаджи в землянке, которая сверху прикрыта кирпичным сооружением (подарок от местных жителей деревни Джега, провинция Фарс, где и обитает этот фантастический отшельник).



Такой своеобразный образ жизни выработался с годами. Отказался от обычной жизни в социуме Аму Хаджи сознательно после нескольких душевных порясений, о которых он никому не рассказывает – просто мельком упоминает о них - и все. Так же сознательно он отказался и от водных процедур, полагая, что покрывающая его корка прекрасно защищает организм от любых внешних воздействий, в том числе от грязи и микробов. Может, по этой причине старик практически ничем не болеет.



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Основную часть суток Аму Хаджи спит либо греется на солнышке, правда иногда ему приходится все-таки заботиться о своем пропитании и запасах «курева», однако сам он это считает даже не работой и не занятием, а небольшим разнообразием в своей жизни. Старик всем доволен и считает себя весьма счастливым человеком.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Иранский бомж Аму Хаджи не моется вот уже 60 лет, в то время как на Земле этот уникальный во всех отношениях человек прожил чуть более восьми десятков. Причем прожил, с нашей точки зрения, в самых ужасных условиях, и при этом пока не жалуется на свое здоровье, как и на все остальное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Он даже питается очень своеобразно, как падальщик: запеченными в костре трупами животных. А курит – сухой навоз через специально приспособленную для этого водопроводную трубу. «Бреется и стрижется» этот поразительный человек тоже весьма оригинально – он просто сжигает на себе лишнюю растительность.Живет Аму Хаджи в землянке, которая сверху прикрыта кирпичным сооружением (подарок от местных жителей деревни Джега, провинция Фарс, где и обитает этот фантастический отшельник).Такой своеобразный образ жизни выработался с годами. Отказался от обычной жизни в социуме Аму Хаджи сознательно после нескольких душевных порясений, о которых он никому не рассказывает – просто мельком упоминает о них - и все. Так же сознательно он отказался и от водных процедур, полагая, что покрывающая его корка прекрасно защищает организм от любых внешних воздействий, в том числе от грязи и микробов. Может, по этой причине старик практически ничем не болеет.Основную часть суток Аму Хаджи спит либо греется на солнышке, правда иногда ему приходится все-таки заботиться о своем пропитании и запасах «курева», однако сам он это считает даже не работой и не занятием, а небольшим разнообразием в своей жизни. Старик всем доволен и считает себя весьма счастливым человеком.



