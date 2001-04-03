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Раздел: Невероятное  
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В России нашли огромный след великана

В России нашли огромный след великана Местные жители уверены, что озеро неспроста имеет такую форму.

О существовании в древности великанов местные жители знают давно: различные доказательства гигантов имеются даже в архивах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Добрыня Никитич, к слову, тоже отличался внушительными размерами, а жил он как раз на территории Рязанской области.

Очередное доказательство проживания на земле великанов нашел Парамон Рязанцев. Мужчина обратил внимание на странную форму одного озера, которое образовалось близ Алеканово.

Водоем славится не только причудливой формой и размерами, но и особой энергетикой, которая, если верить рассказам местных, способна излечивать. Некоторые люди смогли восстановить зрение, волосы на голове и т.д.

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Как считают эксперты, чудо заключается в сильной энергетике великанов, которая сохранилась на территории их проживания.
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 Теги: великан, озеро

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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