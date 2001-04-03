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Обнаружены загадочные космические вспышки

Обнаружены загадочные космические вспышкиПо мнению исследователей, возможной причиной вспышек может быть выброс вещества.

Астрономы Саутгемптонского университета зарегистрировали 72 яркие и кратковременные вспышки, происхождение которых пока остается неизвестным. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Ученые обнаружили оптические транзиенты (меняющие яркость объекты) в данных, полученных в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN), предназначенного для изучения отдаленных галактик и поиска темной энергии. В DES-SN задействован телескоп Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Хотя вспышки по своей яркости сравнимы с различными типами взрывов звезд, они продолжались в течение меньшего времени, чем сверхновые. Их температура достигает 10-30 тысяч градусов Цельсия, а диаметр в 100 раз превышает расстояние от Солнца до Земли, которое достигает около 150 миллионов километров. Особенности расширения и охлаждения транзиентов также напоминали картину, наблюдаемую у сверхновых.

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По мнению исследователей, возможной причиной вспышек может быть выброс вещества, происходящий до того, как звезда превратится в сверхновую. В этом случае взрыв будет окутан материей, которая начинает ярко светиться в течение небольшого промежутка времени. Таким образом, астрономы видят горячее облако, а не саму сверхновую.
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 Теги: космос, вспышки

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Сегодня, 17:20 » Автор: Богдан Процив
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